Österreichs öffentlich-rechtlicher Kultursender ORF III überträgt heuer erstmals gleich vier Konzerte live zeitversetzt aus dem Grafenegger Wolkenturm. „Wir spielen für Österreich“, so das Motto der Übertragungen, die von drei Spezialsendungen von „Kultur Heute“ und einem Beethoven-Schwerpunkt auf der Klassik-Plattform fidelio ergänzt werden. Den Anfang macht die Festivaleröffnung aus dem Grafenegger Wolkenturm am 14. August mit Intendant Rudolf Buchbinder am Klavier. Außerdem auf der TV-Liste: Jonas Kaufmann ( 16. August ), Anna Netrebko und und Yusif Eyvazov mit den Symphonikern ( 30. August ) und die Philharmoniker ( 6. September ).