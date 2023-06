Fabelhaft Niederösterreich: „Ein Kulturabenteuer mit Tiefgang“

1989 rief der Märchendichter und Geschichtenerzähler Folke Tegetthoff das Austrian International Storytellingfestival ins Leben. Im September vergangenen Jahres übernahm es seine Tochter Tessa Erka-Tegetthoff : „für mich in neuer Position eine fantastische Herausforderung und Herzensangelegenheit.“ Sie stellt das diesjährige Festival erstmals unter ein Motto und holt es mit dem Thema #femalestories in die Gegenwart. Denn Erka-Tegetthoff weiß: „Frauen hatten immer schon viel zu sagen, wurden nur in der Vergangenheit oft überhört.“ Dreißig von fünfzig Erzählern sind weiblich, so die indische Erzählerin Deepa Kiran oder Shosha Goren aus Israel.

Neben altbewährtem, wie dem allseits beliebten „Story Dinner“ am 9. Juni, gibt es auch neue Formate: Die Märchenwanderung am 8. Juni entführt Natur- und Geschichtenliebhaber vom Kurpark in Bad Schönau über den Weg der 1000 Blicke in eine Welt voller Fabelwesen und Geschichten. Mit dabei sind Folke Tegetthoff selbst sowie die deutsche Geschichtenerzählerin Ursula Weber und die beiden südtiroler Musiker Jan und Katia Moling mit Handpan und Bratsche.

Natürlich darf auch der Festivalklassiker, die lange Nacht der Geschichten, nicht fehlen. Am 10. Juni versammeln sich hier Künstler aus Argentinien, der Ukraine, Indien, Österreich und Deutschland und verzaubern die Zuhörer und -schauer mit einer Vielzahl an erzählerischen Formen. Da gibt es Pantomime und Schwarzlichtmagie (Halves Project), Poetry Slam (Agnes Maier), Figurentheater (Roberto White) und Akrobatik (Aleksi und Zlata) sowie Musik und vor allem: jede Menge Geschichten.

„Mit dem Festival zeigen wir, dass das Geschichtenerzählen – eine der ältesten Kunstformen überhaupt – im 21. Jahrhundert angekommen ist.“ sagt Tegetthoff. Nicht nur verleiht sie durch das Motto #femalestories dem Festival einen topaktuellen Anstrich, auch wähnt sie das Bedürnis der Menschen, für einige Momente den Alltag hinter sich zu lassen und sich in fremde Welten zu träumen, aktueller denn je. „Geschichten tragen uns mit einer unvergleichlichen Leichtigkeit an fremde Orte und laden uns zum Träumen ein.“

Das Festival findet von 7. bis 11. Juni in und um Bad Schönau herum statt. „Ein Kulturabenteuer mit Tiefgang“ wie Erka-Tegetthoff es nennt.

