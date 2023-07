Glatt & Verkehrt 2023: Im Osten viel Neues

Über den Tellerrand schaut Niederösterreichs größtes Weltmusikfestival schon seit 26 Jahren. Im 27. „hört“ es „in alle Himmelsrichtungen“, meint Festivalleiter Albert Hosp. Bleibt dabei vor allem beim Lied. Und fängt damit im Osten an.

Von dort kommen zum Auftaktwochenende gleich zwei Debütant(inn)en in den Hof des Spitzer Schlosses: einer aus der Slowakei (Martin Geišberg, der zur Eröffnung am 14. Juli gleich eine ganze Brassbanda mitbringt), eine aus Rumänien (Corina Sîrghi, die am 15. Juli mit Salonmusik – und einem Akkordeonisten aus Ohio – ans Donauufer kommt). Mit den Debüts geht's zwei Wochenenden später, auf der Hauptbühne der Kremser Winzer, munter weiter. Mit dem Osten auch. Aus der Ukraine kommt das Duo Kurbasy in die Sandgrube 13 und aus Israel Multi-Instrumentalist Eyal El Wahab (am 28. Juli), aus Korsika das Ensemble A Filetta (am 29. Juli) und aus dem Iran das Damenquintett von Atine (am 30. Juli). Aus Brasilien kommt Sängerin und Aktivistin Bia Ferreira, aus Thrakien Klarinettist Ivo Papasov, aus Skandinavien Posaunist Nils Landgren und Gitarrist Johan Norberg.

Außerdem am Glatt & Verkehrt-Programm 2023: drei Uraufführungen, davon eine von Wolfgang Kühns „Zur Wachauerin“, die sich zum 20-jährigen Jubiläum ein Hank Williams-Programm geschenkt hat (am 26. Juli), eine von Hannah James, Désiŕee Saarela und Eva Klampfer alias Lylit, die sich am 27. Juli in der Sandgrube treffen, und eine von Uli Soyka, der am 29. Juli mit Cooking Drums und mehr nach Krems zurückkommt. „Wir konnten“, fasst Albert Hosp zusammen, „wieder aus dem Füllhorn von Musikideen schöpfen, die teils unter schwierigsten Bedingungen und trotz politischer Repressionen blühen und gedeihen.“

Zu hören von 14. bis 30. Juli, www.glattundverkehrt.at