Litschau: Die Schrammeln am See

Das Theater kommt erst. Und zwar in gut fünf Wochen. Da eröffnet Kulturmacher und Festival(s)intendant Zeno Stanek sein sechstes Theaterfestival mit dem sehnsüchtigen Namen HIn & Weg am Seeufer. Aber davor, nämlich: ab morgen, ziehen erstmal die Schrammel(klänge) am Litschauer Herrensee ein. Zum 17. Mal. Und wie immer am See, im Wald, im Strandbad, im Herrenseetheater und am (und im) Schrammel.Klang.Express. Am Programm: Klezmer und Strings, Schrammeln und Stimmen, außerdem runde Geburtstage und weibliche Debüts. Auf den Bühnen: Mandys Mischpoche und Vienna Klezmore, Karl Markovics und Ernst Molden, die Divinerinnen und das Trio Lepschi.

Mehr zum Programm und zu den Gästen: www.schrammelklang.at