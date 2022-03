Maria Happel: „Das wird ein großes Fest!“

NÖN: Gerade haben Sie Ihr erstes Programm für „Ihre“ ersten Festspiele in Reichenau vorgestellt. Wie werden die denn?

Maria Happel: Hoffentlich friedvoll und sorgenfrei! Einen Tag vor der Präsentation hab’ ich mir schon gedacht, was erzähl’ ich denn da? Aber Kunst kann visionär sein und gibt Hoffnung. Wir sind Hoffnungsträger und Mutmacher und Lösungsfinder. In diesem Sinne möchte ich einfach gutes Theater machen.

Am 2. Juli geht’s los. Was wird da ein „Fest“? Was werden „Spiele“? Und was haben „Festspiele“, was andere Sommertheater nicht haben?

Happel: Für mich persönlich ist Theater immer ein Fest. Und Reichenau ist ein großes Fest, ich bin die Gastgeberin!

Das Logo ist neu, die Leitung ist neu, die Homepage ist neu, die Gesellschaft – und mit ihr NÖs Kulturholding NOEKU im Hintergrund – ist neu. Macht es das leichter oder schwieriger? Und bleibt da auch noch was „Altes“?

Happel: Ich glaube, dass Innovation nur durch Tradition entsteht. Die Brücke, die ich schlagen möchte, ist ja schon durch die Tatsache bedingt, dass ich Leiterin des Max Reinhardt-Seminars bin. Da ist ganz klar, dass Neues entsteht. Und die alten Hasen kommen auch …

Die letzten 33 Jahre – bis auf die zwei vergangenen, coronabedingt abgesagten Saisonen – haben Peter und Renate Loidolt die Festspiele geleitet. Mit vielen Vorstellungen, mit vielen Stammgästen, auf der Bühne und im Publikum. Und mit dem Anspruch des „Burgtheaters auf Sommerfrische“. Was war Reichenau für Sie? Und was soll es werden?

Happel: In den besten Zeiten war es besonders toll, dass sich in Reichenau alles traf. Wie große Pause in der Schule, wo man sich im Pausenhof trifft.

Maria Happel jedenfalls ist nicht neu in Reichenau. Sie haben hier schon gespielt und inszeniert – über 200 Mal, wie Sie sagen. Und gelebt haben Sie hier im Sommer auch, und das mit der ganzen Familie. Wann standen Sie das erste Mal auf der Bühne? Wann zum ersten Mal im Regiesessel?

Happel: Das war das Lieschen in Raimunds „Rappelkopf“ mit Robert Meyer, der hat mich geholt. Das muss 1998/99 gewesen sein, da hab’ ich gerade noch Windeln gekauft für meine Tochter. Die Regie kam dann ein paar Jahre später, mit dem „Kirschgarten“.

Und war von Anfang an klar, dass Sie auch als künstlerische Leiterin wieder auf der Bühne stehen werden?

Happel: Ich lasse den Kolleginnen und Kollegen den Vortritt, ich bin die Springerin. Einmal hat man mich in Reichenau sogar aus dem Schwimmbad geholt, zum Einspringen, da hab’ ich mit nassem Badeanzug unter dem Kostüm gespielt. Heuer geh’ ich nicht ins Schwimmbad!

Neu sind dagegen heuer die Jungen. Die gibt’s nicht nur auf der Bühne, in Wedekinds „Frühlings Erwachen“ und in Prokofiews „Peter und der Wolf“, sondern auch im Publikum, mit Jugendkarten und Jugendmitgliedschaft. Reicht das, um ein junges Publikum in ein immerhin 96 Jahre altes Theater(-haus) zu bringen? Und was braucht es da noch?

Happel: Das ist schon viel, aber das kann noch mehr werden! Unsere Anlaufzeit war ja relativ kurz. Und deshalb sind nicht alle Träume in Erfüllung gegangen. Ich träume ja von Patenschaften im Publikum, das würde ich gerne weiterspinnen.

Sie haben aber aktuell nicht nur ein Festspielprogramm geplant. Sie proben gerade Shakespeares „Sturm“ an der Burg, Sie spielen gerade mit Michael Maertens (der auch nach Reichenau kommen wird) am Akademietheater, Sie spielen Bernhard und Horvath, Sie unterrichten. Wie geht sich das aus? Und was hat die Schauspielerin Maria Happel, was auch die Intendantin gut brauchen kann?

Happel: Hinter beiden muss gleichermaßen Maria Happel stehen. Ich hab’ mir viele Gedanken gemacht. Und ich habe wirklich das Glück, dass ich wunderbare Menschen um mich habe. Ich hab’ die letzten 40 Jahre im Ensemble gelebt, und Theater ist für mich eine große Familie.

Und was kommt als Nächstes?

Happel: Ich würd’ natürlich gern wieder im Südbahnhotel spielen. Und es gibt einen Wunsch fürs nächste Jahr …