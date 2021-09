Der Jedermann und der Bockerer waren schon da, und die Marianne und der Oskar aus den „G’schichten aus dem Wienerwald“ auch. Denn wenn die meisten von Niederösterreichs Sommertheatern schon im Endspurt (oder im Abspann) sind, feiert man in Weissenkirchen zu Sommerende, genauer: diesen Freitag, nochmal Premiere. Mit Hofmannsthal, Horvath – oder, heuer: Torberg.

Dessen Drama vom „Schüler Gerber“ hat Felix Mitterer schon vor 20 Jahren für die Bühne „grandios umgesetzt“ und Marcus Strahl nun für seine Wachaufestspiele „ein bisschen adaptiert“. Und zwar so, dass man „mit dem armen Gerber mitleidet“ und „hoffentlich auch den Professor hasst“, aber auch so, dass man zwischendurch lachen kann, etwa „über Schularbeiten, wo geschummelt wird“, so der Intendant, der auch Regie führt und ausnahmsweise auch noch spielt („das mach’ ich ja sehr selten“).

Als Regisseur sei Marcus Strahl auch „extrem happy“ über seine Besetzung („ein Goldgriff“), das laufe gerade mit den Burschen, die die Schüler spielen, „sehr gut“. Einer der Schüler, der Levi, ist allerdings schon ein bisschen älter, spielt außerdem noch „den Vater“ und hat für den Teisenhoferhof auch, wie in den letzten Jahren, das Bühnenbild gemacht: Sitzenberg-Intendant Martin Gesslbauer .

Was sich der Weissenkirchen-Intendant für heuer wünscht? Dass alle gesund bleiben, dass das Haus gut ausgelastet ist („wenn’s irgendwann wieder normal läuft, sind wir froh“) und dass das Wetter gut ist. „Und vielleicht in ein paar Jahren doch noch ein Dach, über dem Hof!“ Lacht Marcus Strahl. Die September-Produktion für 2022 ist jedenfalls schon fix: „Rain Man“.

www.wachaufestspiele.com