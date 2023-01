Nach dem Neujahrskonzert Festspielhaus: Geigen, Gags und gute Laune

Lesezeit: 4 Min Michaela Fleck

M it guten Wünschen - und guter Laune - begrüßte NÖs Tonkünstler-Orchester am Sonntag, Abend in St. Pöltens Festspielhaus das neue Jahr. Wie immer am Pult: Alfred Eschwé. Wie immer zum Schluss: der Radetzkymarsch und Sekt für alle.