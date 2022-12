Tanztheater-Kritik: Opera Ballet Vlaanderen

Werbung

Leichtfüßig tänzeln da die Töne herein, keck und kokett, aber auch sehnsüchtig und leidenschaftlich kommt da eine Arie nach der anderen daher, während die Herren, mal im prächtig bestickten Frack, mal im Kleidchen, die Damen, mal in Puffärmeln, mal in Männerhemden, necken (oder umgekehrt).

Da wird, bei Anne Teresa De Keersmaekers nach 30 Jahren neu einstudierten „Mozart/Concert Arias“ in St. Pöltens Festspielhaus gewippt und gesteppt, gehüpft und gelacht, geküsst und geseufzt. Und all das so wunderbar im Takt und so herrlich komisch – und von Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester so behutsam begleitet –, wie man Mozart noch selten gesehen und gehört hat.

Fazit: Mozart am Tanzparkett – zum Verlieben!