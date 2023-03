Verena Altenberger: „Wir wollten Haltung zeigen“

Werbung

„Sehr schnell“ und „sehr einstimmig“: So fällten Vorstand und Präsidentschaft von Österreichs Filmakademie am Wochenende ihre Entscheidung. Und wollen, wie die Akademie heute, Freitag, bekannt gab, „bis auf weiteres“ nicht mehr mit dem Land Niederösterreich unter dessen neuer Regierungskoalition zusammenarbeiten. Denn: „Es geht darum, dass in Niederösterreich jetzt Menschen Regierungsverantwortung übertragen bekommen haben, die in der nahen und entfernteren Vergangenheit mehrfach bewiesen haben, dass sie undemokratisch, rassistisch, fremdenfeindlich und die österreichischen Gesellschaft spaltend agieren“, fasst Filmakademie-Präsidentin Verena Altenberger zusammen.

Genau diesen wolle man keine „Bühne“ bieten. Denn: „Mit großer Bühne kommt große Verantwortung“, hält Altenberger fest. Und meint „die Bühne und den roten Teppich“, den Österreichs Filmakademie seit 2011 alljährlich bei Österreichs Filmpreisgala in erster Linie für Österreichs Filmbranche („es war und ist ja eine Gala für die Filmschaffenden“), aber auch für deren Fördergeber(innen) ausrollt.

Auch auf die Jahresförderung des Landes (heuer 71.000 Euro, „nächstes Jahr“, so Altenberger, „120.000 Euro“) will Österreichs Filmakademie aus diesen Gründen künftig verzichten. Das seien immerhin „zehn Prozent unseres Jahresbudgets“, meint die Akademie-Präsidentin, und „der österreichische Film schwimmt definitiv nicht im Geld“. Aber: Man werde das schaffen. Und habe die Entscheidung getroffen, bevor „geschaut wurde, woher das Geld stattdessen kommt“.

„Haltung“, so Altenberger weiter, „ist unabhängig von Geld. Und uns war wichtig, Haltung zu zeigen.“ Eine kritische, politische Rede allein, wie sie in den letzten Jahren immer wieder auf der Bühne von Österreichs Filmpreisgala - und auch im Grafenegger Auditorium, wo man 2024 keine Gala feiern will, zu hören war, wäre da zuwenig gewesen. „Wir wollten ein schnelles und sichtbares Zeichen setzen!“

Aber, auch das stellt Verena Altenberger, die 2021 gemeinsam mit Regisseur und Produzent Arash T. Riahi Ursula Strauss und Stefan Ruzowitzky als Präsidentin und Präsident von Österreichs Filmakademie nachgefolgt war, klar: „Wir haben nicht eine künstlerische Förderung für Film abgelehnt.“ Die ÖVP oder die FPÖ werde, hofft Altenberger, „ja jetzt nicht anfangen, in Drehbücher hineinzureden“. Und die Förderung für einen Film und die Förderung für eine Preisverleihung wie die Filmpreisgala seien „zwei Paar Schuhe“, das mache „einen himmelhohen Unterschied“.

Die Schauspielerin, die auf der Bühne als „Buhlschaft“ in Salzburgs „Jedermann“ bekannt geworden war, auf der Kinoleinwand für „Die beste aller Welten“ vielfach ausgezeichnet wurde und für ihren jüngsten Film „Sterne unter der Stadt“, der gerade im Kino angelaufen ist, auch für eine Romy nominiert ist, wünscht sich, „dass wir von Menschen regiert werden, die für Pluralität und Gleichstellung stehen“. Und: „Dass die Diversität - die Filmakademie ist ja so divers wie die Gesellschaft - auch wahrgenommen, wertgeschätzt und beschützt wird“.