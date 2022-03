Film aus der Region im Kino

Am Freitag, 18., und Montag, 21. März, können Besucher der Filmbühne Waidhofen regionale Kunst im Kinoformat erleben: Um jeweils 20.15 Uhr wird der Film „Halbmännerwelt“ präsentiert – am 18. März mit anschließendem Filmgespräch mit dem Regisseur und Mitwirkenden.

Filmemacher Karl Leopold Furtlehner aus Nöchling hat bei „Halbmännerwelt“ ganz auf die Region gesetzt. Das fängt bei den Schauspielern an und reicht über die Drehorte Nöchling, Yspertal, Hofamt Priel, Persenbeug, Ybbs, Emmersdorf, Mauer-Öhling und St. Nikola bis zu regionalen Bands für die musikalische Untermalung und dem Kameramann. Furtlehner, gelernter Tischler, später technischer Zeichner und Sicherheitsfachkraft, ist Autodidakt in Sachen Film.

„Der Film war immer meine Leidenschaft, wo das Feuer sehr intensiv dafür gebrannt hat“, sagt er. Dass er diese Leidenschaft umsetzen kann, bewies er gemeinsam mit seinem Freund Gerhard Haubenberger schon 2002 mit dem Kurzfilm „Legal Egal“. Ein nächster Erfolg war 2004/2005 ein Kurzfilmbegleitprojekt zum Theater in Nöchling. Kabarettist Josef Hader, der dort zu Gast war, war so begeistert von dem Film, dass es seither eine künstlerische Zusammenarbeit gibt: Furtlehner und Haubenberger wurden bei den Hader-Filmen „Knochenmann“ und „Wilde Maus“ engagiert und Hader spielte bei Furtlehners erstem Independent-Film „Randgestalten“ (2008) und nun auch bei „Halbmännerwelt“ mit.

Auch als Kabarettvorgruppe von Hader hatten die beiden Schauspieler schon einen Auftritt. Haubenberger gewann außerdem 2020 den Waidhofner Kabarettpreis „Schmunzler“.

Nähe zu Filmen von und mit Josef Hader

Eine gewisse Nähe zu Hader lässt sich bei Furtlehners Filmen erkennen. „Halbmännerwelt“ ist eine Tragikomödie mit minimalistischen Dialogen, die mit Augenzwinkern Probleme des Alltags aufdeckt. Nicht nur eine Wasserkrise, die im Film gelöst werden soll, sondern auch das Thema Arbeitslosigkeit, Burn-out und verschiedenste zwischenmenschliche Probleme werden angesprochen. Die Helden des Films könnte man wohl eher als Versager bezeichnen, denen wenig nach Wunsch läuft, aber Freundschaft und Unbekümmertheit erweisen sich in dem Film als Erfolgsrezept.

Eine gewisse Unbekümmertheit merkt man Furtlehner auch im Gespräch an. Diese brauchte es wohl, um so ein Filmprojekt neben einem Vollzeitjob umzusetzen. Seit 2011 schrieb er am Drehbuch zu „Halbmännerwelt“, 2017 folgte der Dreh, der in 17 Tagen vollendet werden musste, da die Schauspieler als Amateure Urlaub von ihren Jobs nehmen mussten. Lachend erklärt Furtlehner: „Das war ziemlich heavy. Wir sind sehr konzen triert an die Sache herangegangen. Der Drehplan war eng und hat gehalten. Das war nicht einfach, da unvorhersehbare Sachen passieren. Der längste Drehtag war bis zwei Uhr früh.“

Die Mostviertler Band Neversage bestehend aus Marcin Kolodziejczyk, Mario Leitner, Christian Eybl und Franz Höfler (von links) steuert Filmmusik bei. Foto: Neversage

Herausfordernd war für den Nöchlinger nach Fertigstellung des Films auch die Vermarktung: Die ersten beiden geplanten Filmtouren 2020 mussten Corona-bedingt abgesagt werden. Nun geht er einen anderen Weg: Statt den Film flächendeckend in die Kinos zu bringen, baut er den Vertrieb etappenweise auf. Gezielt wendet er sich erst an Lichtspielhäuser in Nieder- und Oberösterreich, später sollen Wien und andere Bundesländer, vielleicht sogar Bayern, folgen. Furtlehner, der den Film fast zur Gänze mit Eigenmitteln finanziert hat, hat auch kein Werbebudget und setzt so auf Mundpropaganda.

Auf die Frage, ob sich so ein Film finanziell lohne, meint der 42-Jährige: „Ich hoffe, die Produktionskosten zurückzubekommen. Wenn es ein Gewinn wäre, wär es auch super, aber insgesamt kann man sagen, ist das Projekt eine riesengroße Liebhaberei.“ Deswegen ist Furtlehner auch schon wieder fleißig am Schreiben. „Mir schwirren immer Geschichten im Kopf herum, die sich gut verwerten lassen. Ich will natürlich nicht nur alle zehn Jahre einen Film machen. Vielleicht gibt’s beim nächsten Mal die Chance, mehr Fördermittel zu bekommen, das würde die Sache einfacher machen.“