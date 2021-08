In Kekenberg an der Della läuft’s: Das Leben in der kleinen österreichischen Gemeinde ist – trotz unterschiedlichster Charaktere – recht harmonisch. Bis im Ort das Licht ausgeht. Ein europaweiter Blackout stellt die Dorfbewohner auf die Probe.

Von genau diesem Szenario erzählt jene neue ORF-Event-Serie, die aktuell in Niederösterreich gedreht wird: In Thernberg im Bezirk Neunkirchen, wo vor 200 Jahren Erzherzog Johann wohnte, wird seit gut einem Monat für die sechs 45-minütigen Folgen gedreht. Der ORF kooperiert dazu mit dem Bayerischen Rundfunk, Regie führt Michi Riebl nach Drehbüchern von Selina Gina Kolland.

Neben Ex-„Buhlschaft“ Miriam Fussenegger oder „Vorstadtweib“ Martina Ebm befinden sich in dem hochkarätig besetzten Ensemble auch Schauspieler mit Niederösterreich-Bezug. Holger Schober, Künstlerischer Leiter des Tagträumer*innen Theaterfestivals in Horn, ist ebenso dabei wie die in Gießhübl aufgewachsene Hilde Dalik, die die resolute Wirtin Elisabeth mimt.

„Eine solche Krise ist nicht nach ein paar Tagen zu Ende. Sie holt das Beste, aber auch das Schlechteste aus den Menschen heraus“, meint Dalik bei einem Set-Rundgang zur NÖN. Begeistert zeigt sich ORF-Programmchefin Kathrin Zechner von der Produktion, die in der zweiten Jahreshälfte 2022 über die Schirme flimmern soll: „Alles finster“ sei „eine österreichische Geschichte in feinfühliger regionaler Sprache“.