"Ein Sommerfest mit Film und Musik" - das hat sich Filmemacher Fabian Eder für den Start seines ersten Ton-Film-Festivals in Wiener Neustadt gewünscht. Und ein Fest mit Musik und Film - und dazu noch ein paar ganz frisch gekürten Preisen - soll auch der Abschluss der vier Festivaltage sein, die Fabian Eder gemeinsam mit Schauspielerin Katharina Stemberger programmiert hat. Schließlich stehen die "Töne" schon im Untertitel des jüngsten Filmfestes in Niederösterreich. Und hatten auch zwei eigene Kuratoren: die beiden Strottern.

Die spielen am Sonntag im Wiener Neustädter Bürgermeistergarten auch kräftig auf - am Anfang, am Ende und zwischendurch. Und zwischendurch werden auch noch drei Preise verliehen, zwei Trailer und ein (Nachwuchs-)Film gezeigt. Und ganz am Schluss wird auch noch konzertiert. "Was uns ausmacht", sagt Fabian Eder, "ist dieses Crossover, zwischen Filmen und Musik, zwischen Drinnen und Draußen".

Programm und mehr: www.netzhaut-ton-film-festival.at