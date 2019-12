„Niederösterreich ist nicht nur ein idealer Drehort für zahlreiche TV- und Kinofilme, sondern liefert auch die notwendige Unterstützung für Filmschaffende und Produzenten“, so Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auf ihre Initiative hin hat Niederösterreichs Landesregierung nun eine Herstellungsförderung für den nächsten ORF-Landkrimi beschlossen. Die ist 150.000 Euro hoch, der zugehörige Krimi spielt im Waldviertel und wird auch zur Gänze in Niederösterreich gedreht.

Das Drehbuch von "Vier" verspricht hohe Qualität und Spannung. Ein Hochwasser in einer kleinen Gemeinde im Kamptal führt ein grausiges Geheimnis zutage: Die Überreste von drei toten Säuglingen, vergraben im Keller eines alten Hauses. Der neue Besitzer des Hauses, Benjamin Ludwig aus Wien, weiß als Einziger nichts von der unheimlichen Vorgeschichte des Hauses.

Anfang der 1990er-Jahre ist die dort wohnhafte elfjährige Claudia Trummler auf dem Schulweg verschwunden. Ihre Eltern konnten sich von dem Unglück nie erholen. Der Familienvater nahm sich einige Jahre später das Leben, seine streng gläubige Frau Marlene wurde zusehends eigenartig und verließ ihren Heimatort schließlich selbst spurlos. Die an dem Fall arbeitende Polizistin Ulli Baumhackl wohnt selbst nur zwei Gassen vom Unglücksort entfernt. Während sie gemeinsam mit ihrer Vorgesetzten in dem Fall ermittelt, kommen Erinnerungen an Claudia hoch, mit der sie zur Schule gegangen ist.

ORF / EPO FILM Der nächste: Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey ermitteln am 10. Dezember in ORF eins im "Landkrimi" aus Salzburg.

Ins ORF-Programm wird der neue niederösterreichische "Landkrimi" voraussichtlich erst übernächstes Jahr kommen. Heuer bzw. Anfang nächsten Jahres sind dagegen noch Salzburg und Vorarlberg an der Reihe - allerdings beide mit niederösterreichischer Beteiligung. Am 10. Dezember (20.15 Uhr, ORF eins) ermitteln Manuel Rubey und Stefanie Reinsperger im "Dunklen Paradies" in Zell am See. Mit dabei: Ulrike Beimpold. Und am 7. Jänner 2020 (20.15 Uhr, ORF eins) führt Karl Markovics erstmals bei einem "Landkrimi" Regie - und spielt auch gleich einen der Gäste eines Ferienhotels im "Ländle". Das Drehbuch zu "Das letzte Problem" mit Sunnyi Melles und Laura Bilgeri stammt von Bestseller-Autor Daniel Kehlmann.