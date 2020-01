„Mein Sakko kommt direkt vom Dreh der ‚Vorstadtweiber‘. Da ist sogar noch das Make-up von Regina Fritsch drauf! Und das zieh’ ich jetzt bei Terminen an.“ Lacht Mirjam Unger. Und meint: „Genau darum geht’s!“

Denn: Nicht nur ihr jüngstes Sakko ist Vintage, also: gebraucht, getragen, wieder verwendet. Auch ihre jüngste Gala ist Vintage. Und das ist immerhin die zehnte, bei der Österreichs Filmpreis verliehen wird. Und schon die zweite, bei der Mirjam Unger Regie führen wird. Nur dass diesmal nicht wie vor zwei Jahren die Raumschiffe im Schlosspark landen und die Planeten durchs Auditorium schweben. Statt dessen blüht am 30. Jänner das Vintage in Grafenegg.

„Grün ist schön und gut. Aber ein bisschen Gold muss auch sein!“ Mirjam Unger, Regisseurin von Österreichs zehnter Filmpreis-Gala

„Alle unsere Kostüme stammen aus Kostümfundi oder aus der Restlverwertung“, erklärt Mirjam Unger. Und der Teppich, der diesen Donnerstag im Auditorium auf der Bühne liegt, „der stammt aus dem letzten Landkrimi, den ich gerade in Tirol gedreht habe“.

„Green Filming“ heißt das Schlagwort dazu. Das soll nicht nur beim Filmemachen Fuß fassen (wie bei Mirjam Ungers letztem „Vorstadtweiber“-Dreh, wo man auf Plastikflaschen am Set komplett verzichtete). Sondern auch beim Galafeiern.

„Wir beleuchten da alle Departements. Und wir denken bei jedem Handgriff nach“, bekräftigt die Regisseurin. Schließlich sei das ein Thema, „das nicht spaltet und das in die Zukunft schaut“. Wobei: Statements gäbe es bei Österreichs zehnter Filmpreisgala noch für ganz andere, ganz aktuelle Themen: Diversität, Feminismus, Jugend. Der Klimaschutz sei „immer ein Aufwand“. Aber was es brauche, sei „Aufmerksamkeit, Information – und eine Entscheidung“.

„Infoveranstaltung“ werde die Gala trotzdem keine. Mirjam Unger: „Das ist eine Show! Und ich liebe Shows!“ Also darf auch geglitzert und gefunkelt werden. Grafenegg wird „in einen wunderbaren Zauberwald verwandelt“. Und auf der Bühne dürfen sogar Vögel zwitschern. „Ein bisschen Gold muss auch sein!“

Und nach der Gala? Dreht die gebürtige Klosterneuburgerin, die in Kritzendorf lebt, als Nächstes in München („die Bavaria hat angerufen“), einen Weihnachtsfilm, nach dem Buch von Uli Brée & Rupert Henning. Dann die sechste Staffel der „Vorstadtweiber“. Und einen Kinofilm, mit Studiocanal Berlin. Aber erst wird Geburtstag gefeiert. Diesen Donnerstag. In Grafenegg. Grün und glitzernd.