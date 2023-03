„Children Of The Sun“ im Waidhofner Kino

Werbung

Am Montagabend der Vorwoche wurde das experimentelle Projekt „Children Of The Sun“ in der Filmbühne Waidhofen gezeigt. Der Direktor des Musikschulverbands Waidhofen/Ybbstal, Christian Blahous, sowie Künstlerin Tata Asatiani-Aigner alias Filia Solis begrüßten dazu die Gäste und wünschten einen angenehmen Filmabend.

Die digitale Produktion des Gesamtkunstwerks von Filia Solis beinhaltet die Aufzeichnung der Premiere, die anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen Georgien und Österreich im September im Plenkersaal erfolgreich stattfand. Die Kinoversion von „Children Of The Sun“ setzt sich aus musikalischen Kompositionen, Tanzperformance, Lichtinstallationen, Musikvideos sowie Moderationstexten, gelesen von Christian Blahous, und einem Interview mit der Autorin des Projekts, Tata Asatiani-Aigner, zusammen und wurde unter der Leitung von Christian Vogelauer erarbeitet.

An dem Abend konnten die Kinogäste den musikalischen Werken von Filia Solis lauschen, welche die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule auf der großen Kinoleinwand präsentierten. Dazu gab es eine Tanzperformance, geleitet von Maria Blahous, zu sehen sowie Lichtinstallationen in einer neuen, analogen Form, kreiert von Uli Kühn. Nach der Vorführung wollte der brausende Applaus kein Ende nehmen.

„Mit dem Kunstprojekt „Children Of The Sun“ möchte ich ein Friedenszeichen für die Welt setzen und allen Menschen Mut und Kraft zusprechen, trotz Herausforderungen auf dem eigenen Lebensweg immer weiterzugehen, in Richtung eigener Träume“, sagt Filia Solis. „Ich bedanke mich herzlich bei allen Unterstützern und Mitwirkenden, die mir geholfen haben, meine Visionen in die Realität umzusetzen.“