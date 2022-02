Hader und die halben Männer

Er saß auch schon mal nackt im Schnee. 2017 war das, im Ötscherland. In dem wunderbaren Film mit dem wilden Namen „Wilde Maus“.

Ab Montag steht Josef Hader hinterm Tresen und in der Kuchl. Sitzt am Stammtisch (auf dem die NÖN liegt) und in der Wiese. Und spielt mit sechs anderen Männern (und drei Frauen) den Wirt in der „Halbmännerwelt“.

So hat Karl Leopold Furtlehner sein Spielfilmdebüt – nach dem Kurzfilmkrimi „Randgestalten“, in der Josef Hader 2008 einen Fleischer spielte – genannt. In der „Halbmännerwelt“ hat der Nöchlinger Furtlehner nicht nur Regie, Drehbuch und Schnitt übernommen. Sondern hat dafür auch gleich eine eigene Produktionsfirma, die heimARTfilm, gegründet.

Feiern am 21. Februar endlich (NÖ-)Premiere im St. Pöltner Cinema Paradiso: Karl Leopold Furtlehner als Richard (rechts) und Josef Hader als Lois. Foto: heimARTfilm Foto: heimARTfilm

Gedreht wurde die Tragikomödie rund um einen verschwundenen Wasserobmann, einen Essenslieferanten, der vom eigenen Bestattungsunternehmen träumt, und seinem arbeitslosen Freund, der auf einmal ein Sozialprojekt leiten muss, also: rund um ein kleines Dorf und seine großen Probleme in Nöchling, Hofamt Priel, Persenbeug, Ybbs, Emmersdorf und Mauer-Öhling – und zwar schon 2017, als Haders „Wilde Maus“ gerade ins Kino kam.

Ins Kino kommt die „Halbmännerwelt“ im St. Pöltner Cinema Paradiso ab 21. Februar, zu sehen ist sie ab März auch in Mank und Waidhofen/Ybbs.