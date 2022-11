Hockey der Gefühle: Clara Stern & ihre Film-Heldinnen im Gespräch

Werbung

NÖN: Zur Filmpremiere von „Breaking the Ice“ sind Sie wieder aufs Eis gegangen – wo Sie (auch) gedreht haben. Ist es diesmal kälter als damals?

Schauspielerin Alina Schaller: Wir waren in der Vorbereitung ja auf allen Eislaufplätzen…

Schauspielerin Judith Altenberger: Und hier, in der St. Pöltner Eishalle, waren wir im April, und alle hatten die dicksten Jacken an, Clara sah aus wie ein Schlumpf!

Regisseurin Clara Stern: Beim Dreh hat man ja auch Stehzeiten. Da war’s kalt! Das Team war angezogen wie auf der Skipiste. Und die anderen, die draußen in der Sonne standen, waren ganz verbrannt [lacht]…

Die beiden von Alina und Judith gespielten Hauptfiguren in „Breaking the Ice“ sind (Profi-)Eishockey-Spielerinnen. Warum gerade Hockey? Warum gerade auf dem Eis? Und warum (vor allem) Frauen?

Stern: Ich hab’ Eishockey als Teamsport so faszinierend gefunden. Es ist so kraftvoll, so schnell, auch so hart. Ich hab’ die Frauen dabei so stark und gleichzeitig so zerbrechlich gesehen. Und genau das hätt’ ich selbst gern im Kino gesehen, als ich jung war…

Nicht nur Schläger und Pucks, auch die ganze Schutzausrüstung, die man (und frau) fürs Hockey braucht, hat man so noch nie auf der Kinoleinwand gesehen. Was macht das mit dem Spielen? Und was macht das mit den Spielerinnen?

Schaller: Das war eine ganz andere Körperlichkeit, die musste ich mir erst aneignen. Allein um den Gang von Mira zu üben, bin ich stundenlang wie ein Tiger im Kreis gegangen…

Altenberger: Wie wir das das erste Mal angezogen haben, haben wir eine halbe Stunde gebraucht. Das sind ja auch ganz viele Schichten. Am Ende haben wir’s in zehn Minuten geschafft. Da hat auch jede Eishockeyspielerin eine andere Technik, zum Anziehen…

Stern: Im Vergleich zum Fußball, wo die Hoserl so viel kürzer sind, ist das auch ein Schutzpanzer. Der schirmt die Frauen auch ab. Und deshalb sehen wir sie als Menschen.

Das Menschliche, das Unmittelbare, manchmal auch das Banale, immer aber das Angreifbare macht Claras Filme ja auch aus. Spürt man das auch beim Spielen? Spürt man das beim Drehen?

Schaller: Das ist das Tolle an Claras Art, Geschichten zu erzählen. Man fühlt sich total ermutigt, und dabei so menschlich…

Stern: Man muss den Mut haben, sich aufzumachen, Fehler zuzulassen und herzuzeigen. Es gibt auch den Raum, um eine Figur zu entwickeln. Das ist ein gemeinsamer Prozess.

Ist das auch eine neue (weibliche) Art, Filme zu machen?

Schaller: Wir sind eine neue Generation von Schauspielerinnen. Für uns ist es total wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen.

Stern: Ich hab’ auch euren Mut gebraucht. Ich mag den Begriff der Übersetzung. Ich schreibe ein Drehbuch, und wir übersetzen es gemeinsam. Und das Publikum im Kinosaal übersetzt es dann noch einmal… Ich heul’ auch mal am Set! Und ich sag’ auch, das gefällt mir nicht, das müssen wir uns nochmal überlegen. Wir müssen uns davon befreien, unverwundbare Helden zu zeigen – und zu sein.

Schaller: Als Schauspielerin ist meine Arbeit Emotionen. Und dafür braucht man diesen safe space, dieses Netz, um sich fallen zu lassen…

Ist das auch ein Emanzipationsfilm? Soll der auch weiterwirken? Oder ist Emanzipation ohnehin schon ein überholter Begriff?

Stern: Emanzipation hört nie auf. Und man kann auch mit 60 noch ein Coming of Age haben. Man ist nie fertig! Aber der Film wird auch beweisen, dass man junges Publikum ins Kino bringen kann. Ich finde, jede dieser Szenen ist wie ein Dominostein. Und die werden weiterfallen, auch nach dem Film…

Was kommt als Nächstes?

Schaller: Ein Theaterstück mit Clara wäre großartig!

Stern: Die beiden müssen unbedingt beim Film bleiben!