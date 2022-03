Liebeserklärung ans Rebellentum: Deix-Figuren werden lebendig

Werbung

Manfred Deix hätte sich prächtig amüsiert! Der Animationsfilm „Rotzbub“, der in der Vorwoche im Kesselhauskino – unweit des Karikaturmuseums Krems, in dem zahlreiche Werke des Zeichners eine Heimat gefunden haben – seine Premiere feierte, ist eine köstliche Hommage an den Künstler.

„Die Deix-Figuren schreien danach, dass sie lebendig werden!“ Produzent Josef Eichholzer erzählte, dass im Team „lauter Deix-Fans am Werk“ waren – und den Schrei erhörten. In der filmischen Biografie des Künstlers wird dessen Leben mit vielen liebenswürdigen Details (und sicher der einen oder anderen Ausschmückung) nacherzählt.

Der Rotzbub – kein einziges Mal in über 90 Minuten hat er einen eigenen Namen! – ist ein Schlingel, der niemals bösartig, aber immer zu Streichen aufgelegt ist – und vor allem über ein enormes Zeichentalent verfügt. Mit seinem Gerechtigkeitssinn mischt er in der in den 60er-Jahren angesiedelten Handlung die fiktive Gemeinde Siegheilkirchen, in der der alte Nazi-Mief noch fröhliche Urständ feiert, auf.

Zweimal machte Corona dem Projekt einen Strich durch die Rechnung. Beide Premierentermine – im März 2020 und zu Weihnachten 2021 – fielen Lockdowns zum Opfer. Aber jetzt ist der Rotzbub endlich geboren – und schreit nach einer Fortsetzung. Warum? Schauspieler Erwin Steinhauer hat die Antwort: „Dieser Film ist eine Liebeserklärung ans Rebellentum!“