Star-besetzter Thriller in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs

Am Mittwoch, 22. Juni, 20.30 Uhr, und am Donnerstag, 23. Juni, 17.30 Uhr, zeigt der Verein Filmzuckerl den Film „Nightmare Alley“ von Guillermo del Toro im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen. In seinem neuen Film widmet sich der Oscar-Preisträger im New York der 40er-Jahre den düsteren Machenschaften eines vom Pech verfolgten Schaustellers und einer mysteriösen Psychiaterin, die dessen Plänen im Wege ist und ihn an die Grenzen seiner Trickkünste bringt. Das Drehbuch basiert auf dem Kriminalroman von William Lindsay Gresham und dem Film „Der Scharlatan“ aus dem Jahr 1947. Für seinen stimmigen Thriller versammelt del Toro ein sensationelles Ensemble rund um Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Defoe und Toni Collette.

Vorverkaufstickets: www.ntry.at