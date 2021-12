Ibiza-Recherche im Kino aufgerollt

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Mittwoch, 15. Dezember, 20.30 Uhr, und am Donnerstag, 16. Dezember, 18.15 Uhr, den Dokumentarfilm „Hinter den Schlagzeilen“ in der Filmbühne Waidhofen.

Für den Film öffnet Deutschlands größte Tageszeitung erstmals die Tür zu ihrem weltweit renommierten Investigativ-Ressort und erlaubt einen intimen Einblick in Arbeitsprozesse, die sonst nur unter strikter Geheimhaltung stattfinden. Zwei Jahre nach der Enthüllung der Panama Papers stehen die Journalisten der Investigativ-Redaktion der Süddeutschen Zeitung vor neuen Herausforderungen: der politische Mord der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia und ein mysteriöser Waffenhändler, der mit dem iranischen Atomraketen-Programm in Verbindung gebracht wird. Doch als ihnen im Frühling 2019 ein geheimes Video zugespielt wird, das den österreichischen Vizekanzler HC Strache schwer belastet, überschlagen sich die Ereignisse.

Regisseur Daniel Andreas Sager gelingt es, die komplexe Vorgehensweise und die Arbeitsschritte der Journalisten bis zur Veröffentlichung des Ibiza-Videos für die Zuschauer transparent zu dokumentieren – von den Untersuchungen des Videomaterials auf Echtheit über die Prüfung rechtlicher Konsequenzen bis zu den Recherchen zur Entstehung und den Urhebern des Videos. „Hinter den Schlagzeilen“ ist ein wichtiger Beitrag in der Diskussion um die Glaubwürdigkeit und die Rolle der Medien in demokratischen Gesellschaften.