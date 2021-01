"Der Weg zurück zum Normalbetrieb wird lang und teuer." Sind die heimischen Programmkinos überzeugt. Denn: "Die Krise hat uns hart getroffen". Das gelte nicht nur für unabhängige Arthausbetriebe, sondern auch große Multiplex-Häuser oder kleine Landkinos. Daher fordert die Interessengemeinschaft Programmkino in einer Aussendung heute, Dienstag, von Vizekanzler Werner Kogler und der Bundesregierung "klare, praktizierbare Vorgaben" und einen "Rettungsschirm für alle Kinobetriebe".

Man wolle nicht nur "schnellstmögliche Klarheit über die weiteren Restriktionen", sondern auch ein "Minimum an Planbarkeit". Dazu gehörten Fragen nach einem nächtlichen Ausgangsverbot ebenso wie die derzeit angedachten "Eintrittstests" für Veranstaltungen. Diese würden die Kinos "besonders hart" treffen. Daher lehnt die IG Programmkino "Eintrittstests" ab und will statt dessen, neben Abständen, Zugangsregelungen, Lüftungsanlagen und anderen Hygienemaßnahmen FFP2-Masken für sein Publikum. Es sei, so die Programmkinobetreiber, "grotesk, dass in Kinos strengere Regeln gelten sollen als etwa in der Gastronomie". Und: Es sei nicht nur ein Rettungsschirm für die gesamte Kinolandschaft notwendig, sondern auch ein Mehrjahreskonzept zur finanziellen Absicherung der Programmkinos. "Besonders dringend" sei dabei die noch nicht erfolgte Budgetierung für 2021.

"Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer lieben das Kino und vermissen es während des Lockdowns schmerzlich." Daher, so die IG, müsse man um die Zukunft des Kinos grundsätzlich nicht fürchten. Aber: "Unter den derzeitigen Umständen braucht es schnelle und entschlossen Hilfe!"

www.programmkino.at