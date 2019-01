Festival La Gacilly – Baden Photo: „Hymne an die Erde“ .

Der berühmte Fotograf Lois Lammerhuber holt von 1. Juni bis 30. September das Festival La Gacilly mit dem Motto „Hymne an die Erde“ nach Baden. Bereits zum zweiten Mal gastiert das Festival damit 2019 in Österreich. Hunderte Fotografien von 27 der weltbesten Fotografen werden in den Parks, Gärten und Straßen der Kurstadt auf einer Länge von sieben Kilometern zu sehen sein.

Über das Festival

2004 wurde das Festival La Gacilly von Jacques Rocher, einem Sohn Yves Rochers, ins Leben gerufen, welches den Themen Mensch und Umwelt gewidmet ist. Er möchte damit auf die globalen Probleme auf Ebene des Dorfes und der Familie aufmerksam machen. Dank des freundschaftlichen Verhältnisses von Jacques Rocher und Lois Lammerhuber ist das Festival seit 2018 nun auch in Baden zu sehen.

