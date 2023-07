La Gacilly 2023: Fremde Welten, schöne Frauen

So viele Frauen gab's selten. Nicht vor und schon gar nicht hinter der Kamera. Dabei geht's bei Europas größtem Fotofestival aus dem französischen La Gacilly, das heuer schon zum sechsten Mal seine Zelte, nein: seine rund 1.500 Bilder auf gut 7 Kilometern im niederösterreichischen Baden aufgeschlagen hat, 2023 um den „Orient!“ .

Wobei das, gibt Fotograf, Herausgeber und Festivalleiter Lois Lammerhuber zu, an sich „ein umstrittener Begriff“ sei. Aber: „Der Orient“ sei ohnehin „viel größer als wir zeigen. Und wir zeigen das Problem, nämlich, was die Europäer hinterlassen haben.“ Und, was (patriarchale) Regime aus „3.000 Jahre alten Kulturstaaten“ gemacht haben. Elf Fotokünstler von Afghanistan bis Frankreich hat Lois Lammerhuber dazu heuer in Badens Parks versammelt, darunter fünf Frauen. Eine, die als Französin in Islamabad lebt, eine, die als Afghanin nach Frankreich geflohen ist. Und alle, die Gesichter fotografieren. Von Models und Bräuten, von Ehepaaren und Musikschülerinnen (!), neben Gewehren und vor und hinter Schleiern.

Da raucht eine Schöne ein paar Schritte vor Badens Kurzentrum aus einem Autofenster, da zappeln gleich ums Eck Fische wie ein Schleier um das Gesicht einer anderen Schönen, da spielt eine Musikerin ganz konzentriert (und ganz schwarz-weiß) im Gutenbrunner Park („der ganze Park ist Afghanistan“) Geige, da leuchten unter den Bäumen gegenüber ein paar blaue Burkas, die sich wie ihre Brüder ein Fußballspiel ansehen, da wartet ein sehnsüchtiges Elternpaar im nächsten (Doblhoff-)Park auf seinen Sohn, der die Familienehre an seiner Schwester gerächt hat, und da sitzt ein paar Parkbäume weiter ein Hochzeitspaar in einem ausgebombten Autowrack.

Schön sind diese Bilder aus dem „Orient“, aber auch ganz politisch. Genauso wie die „Reifenmänner“ und „Plastikfrauen“ eines Müll-Kunst-Projektes aus dem Kongo („wir“, so Lois Lammerhuber, „bringen die ganze Welt nach Baden“), die Badens Orangerie einrahmen. In Badens Kurpark schnäbelt dagegen ein Pelikan von der Casino-Fassade, während sich hinter Badens Stadttheater ein Bär und eine Blüte, beide aus Georg Schörgs Serie aus Niederösterreichs Wildnisgebiet Dürrenstein, treffen.

In Badens Sparkassengang hängt Hubert von Goisern (auf dem Tisch) neben Gustav Peichl (an einem Kran) und Franz Welser-Möst (im Ruderboot) von Horst Stasny („der war auch ein Grenzgänger“), während sich im Rosengarten des Kaiserhauses nackte Schöne von Rudolf Koppitz („das war eine Ikone“) auf den Wänden und zwischen den Blüten räkeln. Und in der Rathausgasse die junge niederösterreichische Fotografin Cathrine Stukhard die Weltkulturerbestadt Vichy glänzen lässt. Am Brusattiplatz spannen sich Gerhard und Brigitte Skoffs lebende Brücken aus dem indischen Megalaya. Und im Hof der Annamühle hängen neben Pascal Maitres Bildern Katharina von Haderers Texte, die die Thomas Jorda-Preisträgerin über das Festival 2022 geschrieben hat. Und was kommt 2024? „Das Naturerbe der Welt“, blickt Lois Lammerhuber voraus. Und: „Ein Preis für ein Lebenswerk.“

Zu sehen ist La Gacilly Baden Photo bis 15. Oktober. Routen, Pläne, Themen und Termine unter: festival-lagacilly-baden.photo