Steve-McCurry-Ausstellung in Wien hat noch bis 24. September geöffnet

„Es gibt großartige Naturfotografen und es gibt Spezialisten für Porträts oder Menschen. Und dann gibt es Steve McCurry“. Mit diesen Worten beschreibt das Veranstaltungsteam des Ateliers Jungwirth aus Graz den US-amerikanischen Fotografen, dessen Bilder aktuell noch im Wiener Semperdepot ausgestellt sind. Im ehemaligen Hoftheater-Kulissendepot schweben 100 von McCurrys berühmtesten Fotografien in überdimensionaler Größe, hinterleuchtet und auf mehreren Ebenen.

Die Ausstellung wurde im Sommer 2021 erstmals in Graz gezeigt, der große Erfolg brachte die Schau auch nach Wien. Steve McCurry sprach selbst von der „wahrscheinlich besten Schau seines Lebens“. Die Bilder des 1950 geborenen Fotografen zeichnen sich vor allem durch den Fokus auf die Personen aus. „McCurry legt Wert darauf, nichts zu inszenieren. Vielmehr kondensiert er seine Eindrücke, die Farben, die Landschaft, aber auch das Schicksal der Porträtierten in einem Bild“, heißt es in der Beschreibung des Veranstalters.

McCurrys berühmtestes Bild ist „Afghan Girl“, aufgenommen in einem Flüchtlingslager in Pakistan. Das Porträt von Sharbat Gula war 1985 auf dem Cover des National Geographic zu sehen und ist das weltweit am öftesten publizierte Foto einer Privatperson.

Bis 24. September gelten für die Ausstellung im Wiener Semperdepot noch folgende Öffnungszeiten:

Sonntag bis Mittwoch: 10 Uhr bis 20 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 10 Uhr bis 21 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellung und Öffnungszeiten gibt es hier.