Kunstraum NÖ unter neuer Leitung: "Sensing the Heat"

Werbung

Frederike Sperling, von Geschäftsführer Klaus Moser am Freitagvormittag bei einem Pressegespräch vorgestellte neue künstlerische Leiterin, will in den kommenden Ausstellungen angesichts globaler Krisen "mögliche, fürsorgliche und sinnliche Formen des Miteinanders eruieren".

Diese zu erkundenden Formen des Miteinander sollen über die Drohung des ökologischen Kollapses hinausweisen, so Sperling. Gefordert sei eine völlig neue Einstellung zu Gemeinschaft und Solidarität. Dabei gehe es auch darum, welche Rolle Kunst in diesem Zusammenhang spielen kann und welche Verantwortung kulturelle Institutionen einnehmen können.

Gestartet wird mit der Gruppenausstellung "Matrix Bodies" (24. März bis 13. Mai), ein "Trip" durch die Schwellenbereiche zwischen Körper und Umwelt in die geheime Zone der "Virosphäre". An der Schau beteiligt sind Egle Budvytyte, Seba Calfuqueo, Caterina Gobbi, Nona Inescu, Josefa Ntjam und Sophie Utikal.

Die Zukunft digitaler Kommunikation thematisiert das Kollektiv "Omsk Social Club" in seiner partizipativ-immersiven Installation "T(())mb" (7. Juni bis 29. Juli). Die dritte Ausstellung ("Quiet Storm Blowin'", 6. Oktober bis 2. Dezember) von Son Gweha wird als "Meditation über die Heilungspotentiale von Lust und Sinnlichkeit" und "multisensuelles Environment" angekündigt.

Beibehalten wird weiterhin die Ausschreibung des H13 Niederoesterreich Preises für Performance, erstmalig in Kooperation mit der Bergen Kunsthall (Norwegen), die - zusätzlich zum Preisgeld - einen Artist-in-Residence-Aufenthalt anbietet. Die Einreichfrist läuft von 15. Februar bis 14. April, die Präsentation des prämierten Projekts erfolgt am 1. September.

Weiters befindet sich ein Performance-Programm in Ausarbeitung, das u.a. eine Workshop-Reihe mit der Tänzerin und Kunstvermittlerin Daliah Touré beinhalten wird. Niederschwellige Kunstvermittlung ist Sperling ein wichtiges Anliegen, wobei auch mit lokalen sozialen Initiativen zusammengearbeitet werden soll. Fortgeführt wird auch der Kunstraum-Podcast.

(S E R V I C E - Kunstraum NÖ, 1010 Wien, Herrengasse 13, Information: Tel. 01/9042111, www.kunstraum.net)