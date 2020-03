Ein Bär beim ABC, eine ZIB ganz "Zack", ein Zoo in Geschichten und am Schluss noch schnell ein Superfood-Rezept, vor dem Mittagessen: So schaut das Vormittagsprogramm auf ORF 1 aus, das ab morgen, Mittwoch, den TV-Bildschirm bespielt.

Aufgrund der Corona-Krise und der Tausenden Schüler, die daheim bleiben, hat man nicht nur das Kinderprogramm von 6 bis 9 Uhr verlängert. Sondern danach auch gleich noch eine neue Programmschiene eingeführt. "Freistunde" heißt die. Und bringt von 9 bis 12 drei kurz "Zeit im Bild"-Sendungen namens "ZIB Zack" speziell für junge Zuseher, vier Live-Einstiege mit Beiträgen von Schülern und Lehrern, Handy-Videos, einem Quarantäne-Tagebuch und Bewegungs-Tipps.

Zu sehen ist der neue ORF 1-Vormittag im Fernsehprogramm und auf einer eigenen, länger verfügbaren ORF-TVThek-Seite.