Täglich über 50.000 Besucher feierten am Wochenende beim größten Festival des Landes. Das hat Spuren hinterlassen. Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren.

Etwa hundert Reiningungskräfte sind unterwegs, um den Müllbergen Herr zur werden. Flaschen, Dosen, Lebensmittelreste, Campingsessel, verlassene Zelte und Pavillons liegen derzeit noch in einigen Bereichen der Campingplätze herum.

Während im Bereich der Spratzerner Brücke der Müll großteils in Säcke gepackt wurde und noch einige in Neopren gehüllte Müllsammler in der Traisen unterwegs sind, werden auf dem VAZ-Gelände die Bühnen abgebaut.

Im Bereich des Stattersdorfer Stegs haben die Arbeiten auch schon begonnen. Auf der linken Flussseite (flußabwärts) wurde der Müll entlang des Rad- und Gehweges zusammengetragen. Auf der rechten Flussseite werden die Absperrgitter von diversen Verzierungen mit Dosen und anderem Gerümpel befreit.