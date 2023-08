Partystimmung und Kultmusiker am ersten Tag des Frequency-Festivals

Rapper Macklemore kennt das Frequency-Festival bereits gut und ist ein Garant für gute Stimmung. Am Donnerstag spielte er als Vorvorletzter auf der Space Stage - und brachte die beste Stimmung. Mit Umhang und Krone, Wasser-Pistolen und einer Portion Schmäh brachte er die Menge zum Kochen.

Auf Mackelmore folgte die Kultband Limp Bizkit, die mit Frontman Fred Durst auf Bewährtes setzten und fragten „Are you ready to party like its 1999?“. Songpausen nutzte Durst für seltsame bis leicht anstößige Mitteilungen ans Publikum, die Fragen nach „Boobies“ und UFOs enthielten. Vor dem Hit „Rollin'“ forderte er zum Tanz im Moshpit, von denen es auch einige gab.

Noch am Nachmittag verwandelte DJ Robin Schulz die Space Stage in eine Großraumdisco und hätte damit besser in den Nightpark gepasst.

Den Abschluss auf der Space Stage gaben die Ärzte, die mit ihrem Fun-Punk seit Jahrzehnten begeistern. Der Altersdurchschnitt im Publikum stieg merklich, der Spaß-Factor auch. Doch an die Entertainment-Künste von Mackelmore reichten die Deutschen, trotz vieler Pausen zum Scherzen, nicht heran. Ungewöhnlicherweise startete ihr Konzert etwas früher als angesetzt und früher zogen auch viele Gäste Richtung Nightpark, der dann auch wieder rasch voll war.

Gin, Wasser und Österreichliebe

Den ersten Auftritt auf der Hauptbühne Space Stage hatte der kanadische Solo-Act Ekkstacy zugelost bekommen, der zeitweise mit einer Flasche Gin in der Hand kurz nach 14 Uhr seine Portion in Musik gegossenen Weltschmerz wiedergab. Der Hitzestress war am Donnerstag jedenfalls nicht groß, 28 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit waren die Rahmenbedingungen. Trotzdem sorgte sich der kanadische Rapper BBNO$, eine für „baby no money“ stehende Abkürzung, doch ein wenig um sein Publikum. Im Gegensatz zu seinem auf Hochprozentiges setzenden Vorgänger trank er heimisches Mineralwasser und riet, dies ihm gleichzutun: „Drink some water, don't get fucked up.“ Musikalisch und stimmungstechnisch lieferte er, wobei er seine Playlist doch den Ticken zu schnell herunterratterte, dabei aber noch Zeit fand, um Fans auf die Bühne zu holen. Und er wusste, wo er spielte, denn der Rapper ließ „I am from Austria“ erklingen.

Den Donauwalzer spielte es später dann in der Boombox am Mainstage-Gelände, wo die Stimmung zeitweise explosiver war als bei den Stages. Auch kleinere Acts begeisterten, Tom Gregory heizte ein, doch ähnlich wie bei vielen frühen Acts und auf der Green Stage hätte mehr Publikum dabei sein können.

