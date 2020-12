NOEDOK St. Pölten

Sieben Kulturpreisträger plus eine Artistin in Residence in gerade einmal zehn Räumen – das ist auf den ersten Blick nicht viel. Und doch schafft NÖs Dokumentationszentrum für Moderne Kunst in St. Pölten vielerlei Einblicke, in ganz alte Kunst (von Daniel Spoerri aus 1949) und ganz neue (wie von Claudia Rohrauer aus 2020).

Da schläft ein schwarzweißer Regenschirm zwischen Busstationen und Friedhofsmauern am Parkettboden. Da erinnert ein Berg von Papierrollen an Gefangenenregister, da wachsen Bäume, Körper, Haarlocken in Bilderrahmen und Videofilmen, während sich ein Teeservice mit Likörgläsern und Erdnussschalen an den Wänden tummelt.

www.noedok.at

Karikaturmuseum Krems

Politikerkarikaturen sind in den allerseltensten Fällen schmeichelhaft. Frank Hoppmanns satirische Karikaturen, die im Ironimus-Kabinett des Karikaturmuseums zu sehen sind, legen aber noch ein Schäufelchen drauf. Donald und Melania Trump, HC Strache oder Angela Merkel haben blutunterlaufene Augen, wulstige Hälse und Äderchen en masse. Die Zeichnungen sind furchteinflößend und nahezu animalisch und genau deshalb so sehenswert.

www.karikaturmuseum.at

Kunsthalle Krems

Magnetisierend und multimedial ist die Ausstellung „Fiona Tan – mit der anderen Hand“. Einige Sekunden reichen aus, um die Besucher mit den Videoporträts der vielseitigen Amsterdamer Foto- und Filmkünstlerin in den Bann ziehen. Zu sehen sind etwa Anwälte, Krankenschwestern und Gefängnisinsassen in kurzen Videoaufnahmen. Die Installationen mit Fotos, Film sowie 3D-Animationen sind geprägt von kulturellen Referenzen und einer großen dokumentarischen Neugierde.

www.kunsthalle.at

Kunstraum NÖ / Wien

Aus 2019 stammt die Installation „Morgenerst Abendletzt“ von Susanne Flock und Leonhard Müllner, die bis vergangenen Samstag im Kunstraum NÖ in der Wiener Herrengasse zu sehen war. Markus Gradwohl

Computerstimmen rufen Befehle durcheinander – betritt man die Schau, betritt man einen Zwischenraum aus analog und digital. Der Blick wird sofort von den im Alltag omnipräsenten Bildschirmen angezogen. Sie versinken halb in aufgeschütteter Erde, hängen an den Wänden, als Smartphones im rot beleuchteten „Brutkasten“. Es geht um Daten-Clouds und ihre Auswirkungen auf das Klima und die „echten“ Wolken. Die Ausstellung ist überfordernd komplex, wie unsere Daten-Welt. „Daten sind das neue Göttliche“, wie es in einer Installation heißt, und dieses Göttliche verlangt gefräßig seinen Tribut, von der Gesellschaft und der Natur.

www.kunstraum.net