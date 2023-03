Militärmusik begeisterte im Festspielhaus

Werbung

Mit einem gewohnt vielfältigen Programm begeisterte die Militärmusik Niederösterreich die mehr als 1.000 Besucher. Der Bogen spannte sich von symphonischer Blasmusik bis zur Unterhaltungsmusik, von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Johann Strauss-Sohn bis hin Udo Jürgens und dem amerikanischen Popstar Pink. Den Abschluss bildete traditionell der Radetzky-Marsch. Zu hören und sehen waren auch einige junge Solisten mit Werken aus verschiedenen Genres. Zwei Stücke wurden durch Hannes Krompaß dirigiert. Der Stabswachtmeister, derzeit Trompeter in der Militärmusik Niederösterreich, befindet sich in Ausbildung zum Musikoffizier und strebt eine Karriere als Militärkapellmeister an. Im Rahmen des Frühjahrskonzerts konnte er dazu praktische Erfahrung als Konzertdirigent sammeln.

„Mein zehntes Konzert im Festspielhaus ist auch für mich etwas ganz Besonderes“, betonte der Militärkapellmeister der Militärmusik Niederösterreich, Oberst Adolf Obendrauf: „Besonders freut es mich, dass wir nach den schwierigen Corona-Jahren wieder vor einem ausverkauften Haus spielen können.“

Unter den rund 1.000 Besucherinnen und Besuchern am Frühjahrskonzert der Militärmusik Niederösterreich fanden sich auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, öffentlichem Leben und den Einsatz- und Blaulichtorganisationen - unter anderem Landtagspräsident Karl Wilfing, Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer, die Dritte Landtagspräsidentin Eva Prischl und St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler. Der stellvertretende Militärkommandant von Niederösterreich, Oberst Michael Lippert, sieht darin auch einen Ausdruck der besonderen Bedeutung des Bundesheeres in Niederösterreich: „Diese Anerkennung hat sich das Bundesheer durch seine Bereitschaft die Bevölkerung zu schützen und ihr zu helfen wann immer das notwendig ist erworben. Die Kräfte des Bundesheeres sind bereit für die Sicherheit und den Schutz der Menschen in Österreich zu sorgen.“

Die Tradition der Militärmusik Niederösterreich geht zurück auf 1715

Die Militärmusik Niederösterreich hat sich seit ihrer Gründung als wichtiges Bindeglied zwischen der Bevölkerung und ihren Soldaten etabliert. Sie stellt einen hochkarätigen Kulturträger dar und fungiert auch als eine Fort- und Weiterbildungsstätte für die heimische Blasmusikszene. Als die Militärmusik Niederösterreich im Jahr 1957 gegründet wurde, war sie neu und auch wieder nicht. Ihre Wurzeln lassen sich auf die Musikkapellen des 1715 gegründeten k.u.k. Infanterieregimentes Nr. 49 bzw. des k.u.k. Infanterieregimentes Nr. 84 zurückführen. Die Militärmusik Niederösterreich ist seit 1964 in St. Pölten stationiert. Infolge ihrer großen Tradition und ihres Wirkens, ist die Militärmusik Bindeglied zwischen der Bevölkerung und ihren Soldaten. Einerseits absolviert sie als einziges „Berufsblasorchester“ in Niederösterreich über 200 Auftritte im Jahr, andererseits ist sie eine Ausbildungsstätte für die in der Blasmusik tätigen Musiker, Kapellmeister, Musiklehrer und Solisten. Eine große Aufgabe sieht die Militärmusik in der Durchführung von militärischen Feiern und Konzerten im Bundesland Niederösterreich. Sie begnügt sich dabei nicht nur mit der Wiedergabe der traditionellen Musik, sondern versucht auch zeitgenössische Blasmusik den Zuhörern näherzubringen und schmackhaft zu machen. Seit August 2011 steht die Militärmusik Niederösterreich unter der Leitung von Oberst Mag. Adolf Obendrauf. Er und seine Musiker tragen dafür Sorge, dass auch in Hinkunft die Militärmusik ein Teil österreichischer Musikkultur bleibt und die Zusammenarbeit mit allen niederösterreichischen Kulturschaffenden hochgehalten wird.

Fotos: BMLV/Albin Fuss