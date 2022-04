Waidhofner Kammerorchester: Uraufführung mit Standing Ovations

Werbung

Am Samstag und Sonntag bot das Waidhofner Kammerorchester sein traditionelles Frühjahrskonzert in der Turnhalle Weyer und im Schlosscenter Waidhofen.

Doch wie begeht man ein freudig gestimmtes Konzert mit Schwerpunkt auf Klassik, Jazzrhythmen und Filmmusik in Zeiten des innereuropäischen Kriegs und am Höhepunkt einer Pandemie? Orchesterleiter und Dirigent Wolfgang Sobotka schaffte diesen Spagat. In einer ernsten Adresse sprach er die Situation in der Ukraine und die Flüchtlingsschicksale an und lud dazu ein, im Anschluss an die Konzerte finanzielle Unterstützung für eine Gruppe russischer und ukrainischer Waisenkinder, die man bei Kriegsausbruch in Sicherheit gebracht hatte, zu schenken.

Mit dem Konzert in Es für zwei Klaviere und Orchester wartete das Programm gleich zu Beginn ein Schwergewicht auf, bei dem die Solisten am Flügel, Yuko und Roland Batik, die Herzen der Gäste im Sturm eroberten. Eine Uraufführung in seiner Orchesterversion erwartete die Konzertgäste mit dem Stück „New Impressions for Two Pianos and Orchestra“, das Wolfgang Sobotka bei Pawel Markowicz für das Kammerorchester in Auftrag gegeben hatte. Mit Batiks Komposition „Fantasy for Two Pianos“ bedankte sich das Klavierduo Batik & Batik für den stürmischen Applaus. In eine frühlingshafte Tour durch die Welt der Filmmusik entführten Sobotka und das Orchester im zweiten Teil de Programms.

Filmmusik von Ennio Morricone bis Walter Mair

Von Hans Zimmers Filmmusik zum Alcatraz-Streifen „The Rock“ bis zu dessen Soundtrack zu „Fluch der Karibik“ spannte sich der Bogen bis hin zu Ennio Morricones „Gabriel’s Oboe“ (Solist Lorenz Maderthaner).

Zwei Uraufführungen in ihrer Orchesterfassung steuerte der aus Waidhofen stammende Filmkomponist Walter Mair bei, der für Hollywood-Produktionen, Netflix-Serien und Computerspielehits wie „Call of Duty“ längst Weltgeltung erlangt hat. Mit der Jetski Concert Suite aus dem gleichnamigen Film, der erst im Sommer 2022 in die Kinos kommt, wurde in die Zukunft geblickt und mit „Till Death – Bis dass dein Tod uns scheidet“ die Filmmusik des 2021 erschienenen Streifens auf das Tapet gebracht. Der Komponist war für die Matinee im Schlosscenter eigens aus London angereist. Das Publikum goutierte das Konzert mit Standing Ovations. Ein Applaus, der auch dem Publikum gebührt, sind doch durch dessen Großherzigkeit Spendengelder für die Flüchtlingskinder in der Höhe von 3.065 Euro zusammengekommen.