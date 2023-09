Land NÖ lädt zum Forschen und Entdecken ein

Im Rahmen der Forschungswochen Niederösterreich des Land NÖ öffnet das Palais Niederösterreich zum vierten Mal für die breite Öffentlichkeit seine Tore. Nach dem Besucherboom im Vorjahr mit vielen Familien können beim diesjährigen Forschungsfest heuer wieder Kinder, Jugendliche und Erwachsene mitmachen, experimentieren und staunen.

Im Palais Niederösterreich in Wien zeigen über 70 Forschungsstationen aktuelle Projekte und Interessantes aus der Wissenschaft und Forschung in Niederösterreich. Die Besucherinnen und Besucher können in direkten Kontakt mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern treten, Fragen stellen, Neues entdecken und selbst Experimente durchführen.

Neben den Stationen sorgt ein abwechslungsreiches Programm mit Show-Acts und Science Slams für Unterhaltung. Zusätzlich wird es eine Rätselrallye für verschiedene Altersstufen (8-10 Jahre und 11-14 Jahre) mit kleinen Preisen vor Ort und ein Gewinnspiel geben.

Neben Live-Experimenten, etwa mit dem Wiener Physiker Bernhard Weingartner, und mit „Ensemble“ Chemie On Tour gibt es Impulse und Einblicke in die Welt der Atome, Seuchen und Superorganismen. Weitere Forscherinnen und Forscher vor Ort sind etwa der Schriftgestaltungsexperte Giovanni de Faccio von der NDU, der Quantenoptik-Spezialist Sebastian Wild vom ISTA, der Evolutionsbiologe Lukas Lindorfer vom ISTA, die Verhaltensforscherin Elisabeth Oberzaucher von den Science Busters und viele mehr.

Einlass im Palais NÖ in Wien ist ab 13 Uhr am 23. September. Das Forschungsfest dauert bis 21 Uhr. Eintritt frei.

Binnenfrachtschiff mit Mitmach-Ausstellung zum Thema „Unser Universum“

Uralte Menschheitsfragen nach dem Ursprung der Welt werden mit aktuellen Entwicklungen und Zukunftsperspektiven verbunden: Woraus besteht das Universum? Was sind schwarze Löcher? Gibt es außerirdisches Leben? Was macht unsere Erde zu einem bewohnbaren Planeten? Wie sieht die Zukunft unseres Planeten aus? Wie können wir unseren Lebensraum schützen? Naturwissenschaften, Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften, Philosophie und Kunst widmen sich diesen großen Fragen.

An rund 30 interaktiven Exponaten im Frachtraum der „MS Wissenschaft“ können Kinder, Jugendliche und Erwachsene das spannende Themengebiet selbst erkunden. Das Schiff liegt von 17. bis 19. September in Krems vor Anker (Donaustation Nr. 23), von 20. bis 22. September 2023 (Donaustation Nr. 26) in Tulln und ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

