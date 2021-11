Konzertchor NÖ probt in St. Pölten bereits auf Hochtouren

Den mittlerweile 76-köpfigen Konzertchor Niederösterreich coacht Chorleiter Markus Pfandler-Pöcksteiner mit Flora Königsberger. Gemeinsam bereiten sie den Klangkörper auf eine große Konzert-Reihe mit dem „Deutschen Requiem“ von Johannes Brahms vor. Dabei wird der Chor bei vier Konzerten im März des kommenden Jahres mit dem Tonkünstlerorchester unter anderem im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins auftreten.

Interessenten aller Stimmlagen, die das Ensemble zukünftig ergänzen wollen, sind jederzeit willkommen. Die Mitglieder des Chores gehen tagsüber den verschiedensten Berufen nach, etwa als Lehrer, Psychologen oder Techniker. Wenn Sie aber am Abend ihre Notenhefte in die Hand nehmen und ihre Stimmen so ertönen lassen, dass ihre Kraft im Körper des Zuhörers resoniert, hat man das Gefühl, ein professionelles Ensemble mit langjähriger Erfahrung vor sich zu haben.

Geprobt wird projektweise Montags von 19.15 bis 21.15 Uhr im Festspielhaus St. Pölten.