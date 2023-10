Kultur.Region.NÖ will die Landsleute „kulturfit“ machen

An der Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich können sich Ehrenamtliche sowie Kulturverantwortliche in Form von Aus- und Weiterbildungen wertvolles Wissen für ihre Tätigkeiten aneignen. Ziel der Akademie ist es, die regionale Kultur zu stärken und jene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu fördern, die im Kulturbereich ehrenamtlich wirksam sind. „Sie in ihrer Eigenwahrnehmung und ihrem Wirken zu unterstützen, ist uns ein großes Anliegen“, sagt Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich.

Das Angebot reicht dabei von einer Ausbildung zur NÖ Freiwilligenkoordinatorin oder zum -koordinator, die ab 18. November beginnt, bis hin zur Online-Reihe „Kultur braucht dich!“. Auch das beliebten Format „Kommunale Kommunikation“ steht für 2024 wieder auf dem Programm. Hier gibt es Informationen zu Gemeindezeitungen, Newslettern und dem digitalen Auftritt von Gemeinden.

Für die musikalische Vielfalt in NÖ: Die Akademie präsentiert neuen Lehrgang

Mit einem neuen Lehrgang widmet sich die Akademie nun auch der Musik. Ab Dezember sollen im Rahmen dieser Fortbildungsreihe Themen wie Selbstmanagement, Organisation und Marketing beleuchtet werden. Der Lehrgang mit Workshop-Charakter wird sich aus Online-Einheiten sowie Präsenzterminen zusammensetzen, wobei zahlreiche renommierte Referentinnen und Referenten ihr Wissen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern teilen werden. Bei ihnen handelt es sich etwa um national tätige Musikerinnen und Musiker, Managerinnen und Manager sowie Expertinnen und Experten mit Erfahrung in Bereichen wie Songwriting, Studio oder Öffentlichkeitsarbeit. Die Leitung des Lehrgangs übernimmt Sängerin Christina Weiß, ehemals Teil des Luttenberger*Klug-Duos. Ziel sei es, Musikerinnen und Musiker zu ermächtigen, so Weiß.

Ein neues Format für verbesserte „Kulturfitness“

Auch beim neuen Format „Kulturfit! Stärke dich und deine Kulturarbeit“ handelt es sich um eine Fortbildungsreihe. Diese richtet sich an Personen im Kulturehrenamt und in der regionalen Kulturarbeit. In den sechs Tagesseminaren werden Themen wie Persönlichkeit- und Bewusstseinsbildung, Storytelling, Social Media, Sponsoring, Crowdfunding sowie Inklusion behandelt. Am 21. Oktober geht es bereits mit dem ersten Seminar los.