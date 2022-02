Bronzezeitkinder fast immer biologischem Geschlecht gemäß bestattet

Das sei laut der Archäologen ein Beleg dafür, dass schon bei Kindern sehr stark auf die Geschlechteridentität geachtet wurde, die Grenzen vielleicht aber nicht ganz fix waren. Denn das Team fand auch eine Ausnahme.

Im unteren Traisental nahe St. Pölten fand man beim Schnellstraßenbau mehrere große Gräberfelder, darunter auch "Franzhausen I". Die Bestattungen wurden in der Zeit zwischen 2.200 bis 1.600 vor Christus durchgeführt und bieten erstaunliche Einblicke in das damalige Leben und Ableben.

Katharina Rebay-Salisbury vom Österreichischen Archäologischen Institut der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) setzt sich seit Jahren in einem vom Europäischen Forschungsrat (ERC) geförderten Projekt vor allem mit dem Thema Mutterschaft und Kindererziehung in prähistorischen Gesellschaften auseinander. Im Bereich der methodisch schwierigen Geschlechtsbestimmung bei Kindern ist man ein deutliches Stück weiter gekommen, wie die Forscherin gegenüber der APA erklärte.

Da die DNA bei Kindern flüchtig und Analysen teuer sind, griff man auf eine bisher in der Archäologie noch nicht angewandte innovative Methode zurück. Zusammen mit Forschern vom Institut für Analytische Chemie der Universität Wien und der Gerichtsmedizin der Medizinischen Universität Wien analysierten die Experten geschlechtsspezifische Aminosäure-Verbindungen (Peptide) im Zahnschmelz der bronzezeitlichen Kinder. Für den Aufbau dieser speziellen Protein-Bausteinen ist ein Gen verantwortlich, das bei Frau und Mann etwas anders gestaltet ist. Damit kann über Massenspektrometrie aus dem Zahnschmelz sehr zuverlässig auf das Geschlecht des Zahnträgers geschlossen werden.

"Durch die neue Methode können wir ganz viel weiterforschen", wie Rebay-Salisbury erklärte. So etwa dazu, ob mehr Mädchen oder Buben aufgezogen wurden, also ob es Infantizid gab, oder ob Kinder unterschiedlich ernährt oder erzogen wurden. Das funktioniere jedenfalls nur fächerübergreifend.

Im Fall der rund 730 Gräber in Franzhausen I wurde nun das Geschlecht von 70 Kindern unter zwölf Jahren bestimmt. In der damaligen "Unterwölbinger Kultur" südlich der Donau war es nämlich üblich, Frauen in Hockerlage mit dem Kopf nach Süden auf der rechten Körperseite liegend zu bestatten. Männer lagen auf der linken Körperseite mit dem Kopf nach Norden. Die Frage war, ob Kinderbestattungen auch diesem Schema folgten, das nördlich der Donau damals nicht angewendet wurde.

"Wie Leute bestattet werden zeigt auch, wie die Ideologie in einer Gesellschaft war", so Rebay-Salisbury: "Die Leute selbst haben Menschen als Frauen und Männer klassifiziert. Wir wollten wissen, wann diese Klassifikation beginnt." Es stellte sich heraus, das dies schon von Geburt an geschah, und Kinder nicht etwa ob ihrer starken Verbindung zur Mutter vielleicht länger als "weiblich" angesehen wurden. Dass "so eine strenge Unterscheidung gemacht wird", sei doch überraschend gewesen.

Allerdings fand sich auch ein Mädchen, das in männertypischer Körperhaltung und Ausrichtung bestattet wurde. Diese "individuellen Ausnahmen" kenne man auch bei Erwachsenen-Gräbern aus jener Zeit, wo zwei bis vier Prozent nicht ihrem biologischen Geschlecht entsprechend begraben wurden. Eine gewisse Flexibilität in der Geschlechterzuordnung dürfte es also trotzdem gegeben haben, vor allem für Frauen. "Es scheint so zu sein, dass einige wenige Frauen die Möglichkeit hatten, quasi die Geschlechtergrenzen zu sprengen", sagte die Archäologin.

Welche Vorstellungen dahinterlagen, sei natürlich hoch spekulativ. Vielleicht könnte dies mit dem damaligen Erbrecht zu tun gehabt haben. Ebenso denkbar sei, dass einzelne Personen das von sich aus angestrebt haben könnten. Insgesamt sehe man aber, wie stark schon damals von frühester Kindheit an "Geschlecht gelernt" wurde und die Unterscheidung zwischen Mann und Frau kulturell offenbar sehr tief verwurzelt sei. Das sei "fast schon ein Stück weit beängstigend", so die Wissenschafterin.

Am 23. Februar zieht Rebay-Salisbury in einem Vortrag an der ÖAW Bilanz über ihr ERC-Projekt. Die darin gesammelten Daten würden jedenfalls noch "für viele, viele Jahre" reichen, so die Forscherin, die aber bereits neue Vorhaben etwa zur Mobilität von Frau und Mann im Traisental in Angriff genommen hat. Dort gibt es mit Franzhausen II und anderen Fundorten weitere sehr große Gräberfelder, die noch nicht ganz wissenschaftlich erschlossen sind. "Da liegt noch eine große Ressource", für deren Erschließung die Forscherin versucht, Fördergelder einzuwerben. "Es handelt sich um das größte frühbronzezeitliche Gräberfeld Mitteleuropas. Es ist ein Schatz, den man gar noch nicht so wirklich kennt", sagte Rebay-Salisbury.

Die Publikation online: https://doi.org/10.1016/j.jas.2022.105549;

Informationen zum Vortrag: https://www.oeaw.ac.at/detail/veranstaltung/praehistorische-mutterschaft