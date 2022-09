Circus Roncalli: Die Kunst der Poesie

Werbung

"Lassen Sie Ihre dunklen Gedanken draußen!" Bat der Direktor. "Werden Sie Kind, werden Sie Clown!" Empfahl der Pierrot. Und das fiel im funkelnden Zirkuszelt mit den Sternen unterm Dach und der Poesie in der Manege so leicht wie lange nicht. Schließlich rief Niederösterreichs berühmtester Zirkusdirektor, Roncalli-Gründer Bernhard Paul ("es war nicht immer leicht, in letzter Zeit - und ich hab' auch schon Heimweh gehabt") erst gestern, Mittwoch, Abend: "Wir sind wieder da!" Und hatte nicht nur ein neues Programm ("All for Art") ins blauweiß-gestreifte Zelt zwischen den prächtigen Nostalgiewagen mitten am Wiener Rathausplatz mitgebracht. Sondern auch Tochter Lili, die "exklusiv für Wien" in einer brandneuen Nummer "auf dem Billardtisch" tanzte.

Brandneu war auch die Eröffnungsparade, die man quasi in letzter Minute noch änderte ("das war eine Parade auf die Queen - und als wir anrollten, starb sie"). Altbekannt dagegen die Clown-Riege vom galanten Gensi über den poetischen Carillon bis zum tolpatschigen Anatoli Akerman - und dem unwiderstehlich lächelnden Jonny Rico als Neuzugang. Auch der Kakadu, der Saltos schlägt, und der Elefant, der Handstand macht, trafen sich im neuen Programm "nur" als Holografien am Rand der Manege. Dafür zog dort, wo man im knallbunten Jumpsuit auf einer Hand steht, wo man im Nadelstreif jongliert und im Glitzerbody durch die Luft schwebt, wo man auf einem Koffer steppt, auf einer Wippe rockt und Kopf auf Kopf steht, diesmal die Kunst in atemberaubenden Kostümen und magischen Bildern auf zwei Beinen ein: von Van Gogh bis Rembrandt und von Mondrian bis Munch.

Und vor der Manege? Staunte, klatschte und pfiff die Prominenz. Darunter Society-Reporter Dominic Heinzl, der am Anfang "entführt" wurde und am Ende noch ein Küsschen bekam, Operetten-Doyen Harald Serafin, der in der Mittelloge neben Gattin Ingeborg und Star-Geigerin Lidia Baich noch schnell eine Tüte Roncalli-Popcorn orderte, während Sohn und St. Margarethen-Direktor Daniel gleich hinter Jazz-Ikone Marianne Mendt Platz nahm. Außerdem am roten Teppich und im blauweißen Zelt: "Stimme" Chris Lohner, "Löwe" Richard Lugner, Bariton Clemens Unterreiner, "Vorstadtweib" Maria Köstlinger mit Juergen Maurer, Schauspieler Albert Fortell, Musiker Christian Deix, Falstaff-Herausgeber Kari Hohenlohe oder Reichenau-Intendantin Maria Happel.