Wobei der eine, Arnulf Rainer nämlich, längst zu Österreichs Weltstars (mit eigenem Museum in Baden) gehört. Während der andere, der Poysdorfer Leopold Strobl, noch immer jede Woche ins Atelier kommt, nach Gugging, zum Malen.

Jetzt hängen in der dort, in der Gugginger Galerie, beide Seite an Seite, 60 Strobls und 15 Rainers (aus der Wiener Galerie Ruberl). Und man hat fast das Gefühl, die reden miteinander, die Steine, Burgen, Gipfel, Dome auf der einen Seite, die Betten, Gräber, Kreuze, Dichter auf der anderen.

Fazit: Zwei „Übermaler“, die sich in Gugging zum Tratschen treffen – sehr spannend.