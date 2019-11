Sein Autogramm sitzt auf dem Dach. Sein Herz hängt – manchmal – vor der Tür. Und seine Bilder? Die hängen dort, wo schon vor über 600 Jahren gekurt wurde: in einem der herzöglichen Badehäuser, mitten am Badener Josefsplatz.

Das gehört seit genau zehn Jahren (und eineinhalb Monaten) einem der wichtigsten unter (Nieder-) Österreichs zeitgenössischen Malern: Arnulf Rainer. Und das feiert diese Woche nicht nur Museumsgeburtstag. Das feiert auch noch Malergeburtstag.

Javier Gutierrez

Denn der in Baden geborene, in Traiskirchen erzogene und in Villach ausgebildete Hochbautechniker, der schon in der ersten Klasse Volksschule wusste, dass er malen wollte, wird heuer, genauer: in knapp vier Wochen 90. Und wird schon jetzt gefeiert.

In der Wiener Albertina, wo man bereits im September „eine Hommage“ an den mit 20 an der Angewandten aufgenommenen (die er gleich wieder verließ) und kurz danach an der Akademie der Bildenden Künste als „entartet“ beschimpften Künstler (die er daraufhin auch wieder verließ) eröffnet hat.

Und: im Badener Frauenbad. Dort hat Kurator und Rainer-Kenner Helmut Friedel 90 Werke aus 80 Jahren ausgesucht. Alle aus dem Besitz, also: quasi aus dem Atelier von Arnulf Rainer. Und alle aus den wichtigsten Werkphasen des heute in Enzenkirchen im Innviertel und auf Teneriffa lebenden und arbeitenden Malers: von den surrealistischen Zeichnungen bis zu den monochromen Übermalungen, von den „Face Farces“ bis zu den „Body Poses“, von der „Frauensprache“ bis zu den Fingermalereien, von den anatomischen und naturwissenschaftlichen Studien bis zu den Kosmosbildern, den Schleierbildern und zum Spätwerk.

„Unerschöpflich“: Arnulf Rainers Werk

„Revue“ heißt die Geburtstagsschau. Und will „die Fülle des Œuvres“ von Arnulf Rainer „wieder aufleben lassen“. Denn, so Friedel: „Das Werk des Übermalers, das gern auf wenige herausragende Merkmale reduziert wird, ist in Wirklichkeit schier unerschöpflich!“ Und zwar an Themen, an Motiven und an Techniken.

Schließlich hat man allein in Baden in den letzten zehn Jahren 19 Schauen auf den 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Frauenbad gezeigt. Und dabei Arnulf Rainer Georg Baselitz, Damien Hirst oder Markus Lüpertz gegenübergestellt.

Zum runden Geburtstag gibt’s aber nicht nur eine Geburtstagsschau. Sondern auch ein großes Künstlerfest. Und einen ganzen Tag lang „Open House“ – diesen Samstag ab 10.

www.arnulf-rainer-museum.at