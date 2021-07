„Wenn Paul Gessl seinen runden Geburtstag feiert, gibt es wohl keinen passenderen Ort als Grafenegg“, meint Niederösterreichs Landeshauptfrau. Und gratulierte – mit jeder Menge prominenten Gästen und einem Ehrenkreuz - dem Geschäftsführer der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH zum 60er. Im Wolkenturm fand dazu ein Fundraising-Konzert zugunsten der Grafenegg Academy mit Gessls Wegbegleitern und Freunden statt.

Paul Gessl erblickte am 25. Juli 1961 das Licht der Welt in Hollabrunn und wuchs in einer Bauernfamilie in Zellerndorf auf. Nach der Matura bei den Schulbrüdern in Strebersdorf legte er eine Karriere als Top-Manager in der Privatwirtschaft hin. 1999 hat er seine Laufbahn als Manager im niederösterreichischen Kulturbereich begonnen und ist Geschäftsführer der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH. „Du hast mit deinem unternehmerischen Denken, mit deinen Managerqualitäten und umsichtigen Handeln Kunst und Kultur in Niederösterreich ein eigenständiges Profil gegeben und zu einer unverwechselbaren Marke in Niederösterreich gemacht“, so Johanna Mikl-Leitner in ihrer Geburtstagsrede.

Auf der Bühne: das Geburtstagskind und die Landeshauptfrau mit Niederösterreichs Tonkünstlerorchester und Mitgliedern der Grafenegg Academy im Wolkenturm. NLK / Pfeiffer

Die NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU) sei heute ein Vorzeigebetrieb mit zwölf Tochtergesellschaften und mehr als 30 künstlerischen und wissenschaftlichen Institutionen im Ausstellungs-und Veranstaltungsbereich und rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für seinen Einsatz und sein Wirken dankte ihm die Landeshauptfrau nicht nur mit Worten, sondern auch mit einem sichtbaren Zeichen, dem „Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse“.

Paul Gessl bedankte sich gerührt: „Danke, danke, danke!“ Die Einnahmen des Benefizkonzerts mit dem Tonkünstler-Orchester und hochkarätigen Solistinnen und Solisten wie unter anderem Pianist und Grafenegg-Intendant Rudolf Buchbinder und Star-Sopranistin Daniela Fally kommen der Grafenegg Academy zugute.