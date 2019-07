Gelsen gibt’s bis jetzt nur wenige. Stars umso mehr. Denn: Europas „größte Flussbühne“ (sagt die Homepage) feiert. Und zwar ihren 20. Geburtstag.

„Am Anfang“, erzählt Erich Schindlecker, „war die Donaubühne eine kleine Plattform mit einer Veranstaltung im Jahr, das war nett, das war gratis, das war ein gut gemachtes lokales Ereignis.“ Dann übernahmen die Veranstaltungsmacher von E&A. Und brachten „die Welt nach Tulln“, lacht der Geschäftsführer. Jazz, Rock, Pop, aber auch die Tullner Stadtkapelle („die begleitet uns schon seit 20 Jahren“) – auf der Donaubühne gab’s das alles. Und dazu eine „Ton- und Lichttechnik auf sehr hohem Level“, so Schindlecker.

"Ich hoffe, sie schwimmt im wahrsten Sinn oben"

Kein Wunder, wenn da der Wecker (Konstantin) mit Bayerns Philharmonie aufspielt (am 20. Juli), wenn die Regen (Ina) mit Newcomer Wenzel Beck jammt (am 3. August), wenn der Meyle (Gregor) mit Band und Gitarre antanzt (am 6. Juli), wenn die EAV auf Abschiedstour geht (am 7. und am 20. Juli, allerdings beides schon ausverkauft) oder wenn der „Tiger“ wieder kommt: Tom Jones, der vor 18 Jahren schon mal da war und am 18. Juli an die Tullner Donaulände zurückkehrt.

Auch gratis ist die Donaubühne noch immer (und das bei gut der Hälfte der insgesamt zwölf Geburtstags-Acts). Und in 20 Jahren, zum 40er? „Ist die Donaubühne hoffentlich noch immer im Fluss“, meint Erich Schindlecker. „Ich hoffe, sie schwimmt im wahrsten Sinn oben!“

www.donaubuehne.at