HK Gruber zum 80er: „Musik ist ein Denksport!“

NÖN: Gleich nach Neujahr gibt’s gleich wieder einen Grund, zum Feiern – nämlich Ihren 80. Geburtstag. Gibt’s da Torten, Sekt und Gratulanten? Oder gibt’s da (auch) Musik?

HK Gruber: Wahrscheinlich gibt’s Gratulanten. Aber da ich kein Geburtstagsfeierer bin, bin ich mit „Happy Birthday“ im engen Freundeskreis zufrieden!

Musik gibt’s jedenfalls zwei Monate später, wenn NÖs Frühjahrsfestival Imago Dei Sie feiert – mit Ihrem „Frankenstein“ und mit Ihrer „Nebelsteinmusik“. Die sind zwar beide keine 80, aber immerhin schon 47 und 35. Warum muss man die heute noch hören?

„Warum es seit sieben Jahrhunderten mehrstimmige Musik gibt? Weil die Hörer gern Rätsel lösen!“: Komponist, Dirigent, Chansonnier und Rosenburger HK Gruber. Foto: Jon Super

Gruber: Die beiden Stücke halten sich weltweit in den Programmen, nicht, weil man sie hören muss, sondern weil es Künstler und Veranstalter gibt, die darin Botschaften erkennen, die sie vertreten möchten.

Welche Botschaften sind das?

Gruber: Im „Frankenstein“ sind das Kinderreime, die H. C. Artmann verfremdet hat und hinter denen größere Themen stehen. Herausgekommen sind die 1968, da gab’s in der Gesellschaft noch immer Nazis…

Komponiert haben Sie aber auch „Spektakel“ und Kammeropern, große Konzerte und „kleine“ Anagramme, Episoden und „Luftschlösser“. Und vertont haben Sie nicht nur Artmann, sondern auch Horvath. Was haben die gemeinsam? Und was fehlt da noch?

Gruber: An den Texten hat mich die Musikalität der Worte inspiriert. Mir ging’s immer um den intelligenten Umgang mit Musik. Aber mein Interesse an Musiktheaterprojekten – sowie an Orchester-Klangpracht – ist noch nicht gestillt!

Fast alle Ihrer Werke haben Sie auch dirigiert. Macht es das einfacher?

Gruber: Da ich meine Werke gut kenne, macht es Sinn, wenn ich sie dirigiere. Und meinen „Frankenstein“ mach ich ja noch ununterbrochen! Was Dirigentinnen und Dirigenten grundsätzlich brauchen, ist Respekt vor der Arbeit derer, deren Partituren sie dirigieren.

Bei Ihnen war am Anfang aber erst mal der Bass. Nämlich der Kontrabass, bei NÖs Tonkünstler-Orchester. War Ihnen ein Instrument zu wenig? War es Ihnen im Orchester zu fad?

Gruber: Mit meiner Tätigkeit als Kontrabassist konnte ich mich als Komponist finanzieren und mich unabhängig davon machen, mich Zwängen auszuliefern oder Moden anzuschließen.

Wobei: Ganz am Anfang war ja das Singen. Zu dem sind Sie immer wieder zurückgekehrt, als Chansonnier. Braucht es in (Nieder-)Österreichs Konzertszene nicht noch mehr laute, zeitgenössische Stimmen? Und was braucht es sonst?

Gruber: Schon als Sängerknabe verstand ich mich als Berufsmusiker. Und ich habe mich an Sänger-Schauspieler(inne)n orientiert wie Lotte Lenya oder Ernst Busch. Aber ich mache auch sehr oft Konzerte, wo ich die Musik auseinander nehme und wieder zusammen setze. Das ist die beste Möglichkeit, sie kennzulernen! Und es ist unglaublich spannend, wo ein Klang entsteht. Darum müsste man die Proben gleich mitverkaufen! Ich hab allerdings den Verdacht, dass neue Musik für Veranstalter eher eine Behinderung ist. Dass es darauf keine Neugier gibt, glaub ich nicht!

Stichwort: Konzert. Gespielt wird HK Gruber im Neuen Jahr auch im Sommer, in Grafenegg, wo Sie vor mittlerweile 12 Jahren schon Composer in Residence waren.

Gruber: Mit dem Grafenegg Festival verbindet mich von Anfang an eine enge Beziehung. Hakan Hardenberger und Colin Currie, mit denen mich eine lange andauernde Künstlerfreundschaft verbindet, haben im Rahmen der Grafenegg Academy Musik von Ligeti und mir ins Programm aufgenommen, um sogenannte „runde“ Geburtstage zu begehen. Jedes Jahr wirkt in Grafenegg ein Composer in Residence. Damit hat die Neue Musik immerwährend einen Fuß in der Tür. Dazu kam noch der Workshop INK STILL WET. Mittlerweile ist Grafenegg auch die Residenz des Europäischen Jugend-Symphonie-Orchesters geworden, welches mit großem Erfolg waches Interesse an aktueller Musik zeigt. Und im Rahmen der Academy wird fast ausschließlich Musik des 20. Jahrhunderts bis zu „Tinte noch naß“ erarbeitet und präsentiert. Diese Entwicklung war von Anfang an, wie ich es miterlebt habe, so gedacht: als Work in Progress…

Und was kommt als nächstes?

Gruber: Im Moment schreib’ ich gerade ein Klarinettenkonzert. Ich schreib’ ja alles mit der Hand, der Radiergummi ist mein engster Begleiter. Und eine moderne Form der Operette würde mich interessieren, da such ich noch ein Libretto…