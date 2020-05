Mit der Romy hat sie gar nicht gerechnet. Erst recht nicht mitten in den Wachauer Weingärten. Dort plante Ursula Strauss gerade die nächste Auflage ihres kleinen, feinen Herbstfestivals. Als in ein (fingiertes) Interview der befrackte Andi Knoll platzte. Und eine goldene Romy per Drohne angeflogen kam. Die fünfte, für die ORF-Serie „Wischen ist Macht“.

„Das war für mich ja ein Sprung ins kalte Wasser, ins Comedy-Fach“, erzählt Ursula Strauss, die für die Michelle Sendraceck „sehr hart gearbeitet“ und ordentlich „Muffensausen“ gehabt hat. Und gerade dafür nun als „Beliebteste Schauspielerin“ ausgezeichnet wurde: „Ich bin fassungslos gerührt und freue mich unendlich!“

„Es stehen so viele Termine in meinem Kalender – und keiner findet statt!“ Schauspielerin und Pöchlarnerin Ursula Strauss über den kulturellen Stillstand

„Absurd“ sei es trotzdem. Schließlich wisse man nicht nur bei „Wischen ist Macht“ nicht, ob’s weitergeht. Auch für alle anderen Dreharbeiten, wie die zur jüngsten „Schnell ermittelt“-Staffel, ist seit März Pause. „Ich hab’ noch immer keine Ahnung, ob und wie wir wieder drehen werden“, sagt die Präsidentin von Österreichs Filmakademie. Niemand, so Strauss, traue sich einen Schritt vor oder zurück. Auch Termine auszumachen, sei ein Problem, weil: „Nix is fix!“ Und: Die Kulturszene sei im Moment mit der „sehr harten Realität der Ignoranz“ konfrontiert. „Das schmerzt!“ Und das brauche gerade jetzt wieder ein eigenes Ministerium.

Einen passenden Titel gäbe es jedenfalls schon, für den „komischen Zustand, in dem wir gerade leben“: „Wüdnis“. Der passt auch zum ersten Album, das Ursula Strauss im Februar mit Ernst Molden aufgenommen hat. Das sei, erzählt die Schauspielerin, „komplett auf seinem Mist gewachsen“ und „für mich totales Neuland“. Aber: „Wir wissen ja schon länger, dass wir gut zusammenpassen.“

Seit zwei Jahren hätten sie an den Liedern gearbeitet, die vom Meer und vom Straßenrand, von der Zeit und vom Glück, von Freitagen und Wildnissen erzählen. „Larmoyant“ klinge das nicht, eher „zurückgelehnt“, aber auch „kämpferisch“. Und: „krisenfest“. Lacht Ursula Strauss. Und will von der „Wüdnis“ auch bei „Wachau in Echtzeit“ singen – heuer, im Herbst.