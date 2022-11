Verdiente Würdigungen bei Festsitzung in Klosterneuburg

Werbung

Bei der Festsitzung des Gemeinderats der Stadtgemeinde Klosterneuburg hat Marko Djurdjevic den Kulturförderpreis erhalten: für seine Erfolge in seiner jungen, aber umso erfolgreicheren Laufbahn als Künstler in der Malerei, mit welcher er inzwischen bei renommierten Galerien und auf internationalen Messen vertreten ist.

„Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung für mein künstlerisches Wirken“, so Djurdjevic, der von 25. bis 27. November bei der Kunstmesse „Art at the Park“ im Wiener Park Hyatt Hotel bei der Galerie Florian Kolhammer vertreten ist.

Kammersängerin Annely Peebo ist Kulturpreisträgerin 2022. Foto: Foto Stadtgemeinde Klosterneuburg

22 namhafte Galerien und Kunsthändler aus Österreich und Deutschland präsentieren dort auf insgesamt 1.500 Quadratmetern Glanzstücke ihres Repertoires.

„Ich bin unheimlich stolz, dass ich dort ausstellen darf und mir mein Galerist sein Vertrauen schenkt, was ich nicht als selbstverständlich ansehe. Bislang konnte ich das Vertrauen mehr als zurückbezahlen. Ich hoffe, dass mir das noch sehr lange gelingt und ich noch viele Erfolge mit meiner Galerie, bei der ich unter Vertrag bin, feiern kann.“

Den diesjährigen Kulturpreis erhielt Kammersängerin Annely Peebo für ihre außergewöhnliche künstlerische Laufbahn mit einer beeindruckenden Bandbreite an Rollen, Engagements sowie nationale und internationale Auszeichnungen.

Vielseitige Künstlerin, seit Mai auch Kammersängerin

Die aus Estland stammende Mezzosopranistin debütierte 1997 an der Wiener Staatsoper und ist seither Ensemblemitglied der Wiener Volksoper. Schon 2001 wirkte sie in „La Cenerentola“ bei der operklosterneuburg mit, 2006 in Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen, 2008 als Donna Elvira in Mozarts „Don Giovanni“. In Klosterneuburg unterrichtet sie Gesang an der J. G. Albrechtsberger Musikschule.

Im Herbst 2003 sang Annely Peebo anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Pontifikates von Johannes Paul II. Beethovens 9. Symphonie im Vatikan. Sie präsentierte ihr Heimatland Estland vor einem Milliarden-Fernsehpublikum als Moderatorin des Eurovision Song Contest in Tallinn, sang mit Andrea Boccelli und José Carreras Open Air-Galakonzerte in Tallinn, bei „Christmas in Vienna 2006“ und in Anna Netrebkos Produktion „Schneekönigin“. Im Mai 2022 wurde die überaus vielseitige Künstlerin zur Kammersängerin ernannt.