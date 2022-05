Wr. Neustadt: Vital sein und genießen

Werbung

Ganz ohne Einschränkungen kann die Messe „Frühling Vital & Genuss“ über die Bühne gehen und diese „neue Freiheit“ wird mit freiem Eintritt für alle Besucher gefeiert. Ganz im Zeichen des Wohlbefindens steht die Arena Nova vom 20. bis 22. Mai, wenn zahlreiche Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen zum Thema Gesundheit, Genuss und Wohlbefinden präsentieren. In der Halle 1 erwartet die Besucher eine Fülle an Infos über neue Heilmethoden aller Art, Trends in Sachen Schlafsysteme, kostenlose Gehörtests, sowie ein begehbares Organmodel und viele Vorführungen.

Bei den Ausstellern, die sich mit Kosmetik befassen, gibt es die neuesten Trends in Sachen dauerhafte Haarentfernung, Laserbehandlung, Zahnbleaching, Make Up, Aromatherapie, Frischekosmetik, Weinkosmetik, Gesichts – und Tuchmasken. Im „Genussreich“ finden sich zahlreiche Produzenten und Direktvermarkter von gesunden, regionalen Lebensmitteln, die in die Welt der Feinkost und Bio- und Naturprodukte entführen. Genussmittel runden das kulinarische Angebot ab – Likör- und Ginverkostung inklusive!

Mineraliensammler und -händler präsentieren ihre neuesten Schätze und Astrologen die Zukunft. In Halle 3 wird es esoterisch und auch Cannabis Austria ist wieder in der Arena Nova vertreten.

Die Messe ist am Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.