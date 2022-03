Ybbstal/Amstetten: 18 Monate für Langfinger

Wegen zahlreicher Diebstähle wurde ein 33-jähriger russischer Staatsbürger aus dem Bezirk Amstetten am Freitag der Vorwoche in Handschellen am Landesgericht St. Pölten der Richterin vorgeführt.

Der vierfache Vater hatte im Vorjahr Parfumflaschen aus Drogeriemärkten in Waidhofen und Amstetten sowie drei Kekspackungen in Linz mitgehen lassen. Bei der Firma Austria Juice in Allhartsberg stahl er im November 2021 teures Werkzeug, darunter Akkubohrer und Umreifungsgeräte im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Die Beute verkaufte er anschließend im Pfandhaus und über das Internet und finanzierte damit seine Drogensucht.

„Ich brauchte das Geld, um Heroin zu kaufen. Ich bin seit über zehn Jahren süchtig und wusste mir nicht anders zu helfen“, rechtfertigte der mehrmals Vorbestrafte seine Tat, zeigte sich aber auch umfassend geständig. Seine bisherigen Strafen nahm der 33-Jährige, der zuletzt im Bezirk Amstetten lebte, nicht besonders ernst und erschien nicht zu den Terminen der Bewährungshilfe, was er in der Verhandlung gegenüber der Richterin mit einem einfachen „da war ich arbeiten, hab aber eh angerufen“, quittierte. Die Richterin verurteilt den heroinabhängigen Langfinger schließlich zu 18 Monaten hinter Gittern sowie zu den Prozesskosten und weiteren 4.000 Euro Schadenersatz für die Firma Austria Juice. Er wird im Gefängnis einen Entzug und eine Therapie beginnen.