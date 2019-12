Sie sind schnell zu besorgen. Und sie sind selbst in letzter Minute noch zu haben. Von „Fast Food“ sind sie trotzdem meilenweit entfernt, die Geschenkideen von Niederösterreichs Kunst- und Kulturhäusern. Statt dessen sind sie nachhaltig im besten Sinn. Und nachwirkend sowieso. Vom Bild an der Wand bis zum Packerl in der Hand.

Festspielhaus

Wobei: Vor den ersten Packerln werden erst noch die letzten Kerzen angezündet am Adventkranz. Die vierte zündet St. Pöltens Festspielhaus schon diesen Freitag an. Und das mit 20 Prozent Ermäßigung auf ein Highlight im neuen Kulturjahr. Welches, wird erst am Freitag verraten, Kerzen, nein: Karten dafür gibt’s dann von Freitag bis Sonntag.

Vier Highlights im neuen Kulturjahr, zwei im Festspielhaus, zwei im Landestheater, hat man ins gemeinsame Weihnachtspackerl der beiden St. Pöltner Häuser gepackt. Ein Ukulele Orchester (am 15. Jänner) und ein romantisches Ballett (Tschaikowskys „Schwanensee“ mit Martin Schläpfers Ballett am Rhein am 22. März) im Festspielhaus, einen Figaro („Aber nicht die Oper“ am 29. Februar) und einen Kolumbus (als musikalische Entdeckungsreise am 25. April). Zu haben ab 102 Euro ( www.festspielhaus.at ).

Landestheater

In St. Pöltens Landestheater hat man für die Kulturecke unterm Weihnachtsbaum aber noch einen Haufen anderer Packerl geschnürt. Eins in Gold, eins in Silber, eins ab 6, eins ab 14, eins für Gäste und eins zur Wahl. Im goldenen Landestheater-Packerl stecken Horvath, Mozart, Camus und schon wieder Kolumbus (ab 72 Euro für alle vier). Im silbernen Landestheater-Packerl warten Schiller, Mozart und Yasmina Reza (ab 58 Euro). Zum Familien-Packerl gehören „Die Dumme Augustine“, „Der gestiefelte Kater“ und „Peter Pan“ (ab 39 bzw. ab 19,50 Euro). Zum Jugend-Packerl „Hamlet“, „Die Nibelungen“ und „Felix Krull“ (ab 54 bzw. 27 Euro). Und fürs internationale Packerl kommen Gäste aus Wien, Gent, Berlin, Salzburg oder Bozen an den St. Pöltner Rathausplatz (sechs Vorstellungen ab 110 Euro, www.landestheater.net ).

Bühne im Hof

Packerl hat man in St. Pöltens Bühne im Hof keine unterm Weihnachtsbäumchen im Foyer liegen. Dafür aber Gutscheine (von 1 bis 500 Euro). Und: die ersten (Rest-) Karten, für die nächstjährige Geburtstagssaison. Für Klaus Eckel (am 9. Jänner), für Alfred Dorfer (am 24. Jänner) oder für Manuel Rubey mit seinem ersten Solo namens „Goldfisch“ (am 25. Jänner, www.buehneimhof.at ).

Badener Stadttheater

Geburtstag feiert man im Badener Stadttheater in der Saison 2019/20 auch. Und hat am 25. Jänner mit Leo Falls „Die Rose von Stambul“ die erste Premiere im neuen Jahr am Spielplan stehen. Vorher öffnet man aber noch die letzten Türchen am Adventkalender. Und hinter denen warten Premierenkarten, Kinderkarten und Halbpreiskarten, Theaterführungen, Spezialpackages und ein paar Besonderheiten aus dem Theaterfundus ( www.buehnebaden.at ).

Mödlings Stadttheater

Gleich eine ganze Liste an Besonderheiten aus dem Abo-Fundus hat Mödlings Stadttheater aufgelegt, vom Wochentags- über das Bezirks- bis zum Wahlabo. Und startet – für alle, die lieber bei den Einzelkartengeschenken bleiben – mit Dürrenmatts „Das Versprechen“ am 11. Jänner in den Premierenreigen von 2020 ( www.stadttheater-moedling.at ).

Grafenegg

Mindestens ebenso viele Abos wie in Mödling hat man in Grafenegg im Programm. Die starten zwar nicht im Jänner, sondern großteils erst im August (also: beim nächsten Grafenegg Festival). Dafür gibt’s dort Russland und Romantik, Geigen und Residenzen. Und Herrn Beethoven gibt’s, als eigenes Abonnement im Beethovenjahr 2020, auch ( www.grafenegg.com ).

Tonkünstlerorchester

Keinen Beethoven, dafür aber einen monumentalen Mahler hat Niederösterreichs Tonkünstlerorchester auf seiner Weihnachtsgeschenkliste. Aufgenommen mit Chefdirigent Yutaka Sado beim diesjährigen Debüt in der Hamburger Elbphilharmonie. Und zu haben auch als Blue-Ray-Disk (um 18 Euro unter www.tonkuenstler.at ).

Academia Allegro Vivo

Nicht Mahler, sondern Mozart, von Einem, Christoph Ehrenfellner und Tristan Schulze hat Vahid Khadem-Missagh mit seiner Academia Allegro Vivo beim diesjährigen Kammermusikfestival im Waldviertel live aufgenommen. Und erst vergangene Woche frisch auf CD gepresst herausgebracht (um 20 Euro unter www.allegro-vivo.at ).

Zum Nachlesen: Walter Grond oder Renate Habinger

Wer lieber lesen als hören will, der könnte Niederösterreichs diesjährige Kulturpreisträger zum Nachlesen verschenken, Walter Grond s „Almasy“ oder Renate Habinger s „Nicht schon wieder … stöhnt das Grubenpony“. Oder er oder sie könnte mit Hermann Knapp s „Der Auserwählte“ über Gott und die Welt nachdenken, über Zufall und Schicksal sinnieren, sich über Realitäten ärgern und über Absurditäten lachen. Erschienen ist der jüngste Roman des Niederösterreichers und NÖN-Redaktionsleiters im Wortreich Verlag (und zu haben um 15,90 Euro im Buchhandel).

Gugginger Galerie

Ach ja, Bilder zum Verschenken gibt’s auch, in NÖs Kulturhäusern. Ein paar echte Gugginger hat die Gugginger Galerie im Weihnachtsangebot ( www.galerie-gugging.com ). Aus der aktuellen 25-Jahr-Jubiläums-Schau. Oder aus dem Fundus, wie etwa Helmut Hladischs Weihnachtskrippen, Kugeln, Lichterbäume.