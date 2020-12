Kunst zum Vorfreuen? Davon gibt’s, gerade dieses Jahr, viel. Vor allem fürs nächste Jahr. Das fängt bei der Kleinkunst an und hört beim Sommertheater noch lange nicht auf.

Kunst zum Aufhängen? Gibt’s auch, in Niederösterreichs Kunsthäusern. Vielleicht nicht unbedingt am Weihnachtsbaum, aber daneben, an der Wohnzimmerwand. Da würde sich etwa eines der gut 1.500 Werke aus Niederösterreichs einzigem Kunstverleih, der Kremser Artothek , gut machen. Die hat am Tag vor Weihnachten noch offen und ihre Rückgabefristen gerade noch verlängert.

Auch die Galerie im Gugging er Museumshaus hat am 23. Dezember noch offen. Und hat auch Weihnachtliches im Verkaufsprogramm, etwa Oswald Tschirtners Madonna aus 1978. Zum Schenken gibt’s aber auch Galerie-Gutscheine mit Helmut Hladischs Weihnachtsbaum oder Heinrich Reisenbauers Schlitten vorne drauf – die man auch gleich als Bild an die Wand hängen kann.

Kunst zum Hinstellen, zum Verschicken, Verschenken oder gleich Selbst-Benützen gibt‘s bei Uli Aigner s „One Million“-Projekt. 2014 hat die Gaminger Porzellankünstlerin ihr „Erinnerungsprojekt“ gestartet. Und schickt ihre kleinen, feinen, weißen Gefäße in die ganze Welt.

Und die Kunst zum Vorfreuen, von der Kleinkunst bis zum Sommertheater (und noch weiter)? Die gibt’s zum Einpacken, Aufhängen, Unter-den-Baum-Legen oder gleich zum Mit-ins-neue-Jahr-Nehmen.

Die Kleinkunst hat zwar auch in Niederösterreich gerade wieder zu. Will aber ganz bald wieder spielen, und zwar, so auch das Motto von St. Pöltens Bühne im Hof für 2021: „Echt“ und „Jetzt“. Fürs Frühjahrsprogramm gibt’s also auch schon Karten – oder Gutscheine, „für 100 Prozent Kult(ur)“. In Melks Tischlerei will man am 22. Jänner ins neue Jahr starten, Karten gibt’s (wie auch für die Sommerspiele) ab 13. Jänner, Gutscheine jederzeit und am einfachsten online.

Still, zumindest fürs Publikum, ist es derzeit auch in Niederösterreichs Theaterhäusern. Aber auch die haben Kultur zum Verschenken am Programm oder besser: im Kartenbüro. Oder, noch besser: online. Im Stadttheater Baden etwa hat Direktor Michael Lakner am 23. Jänner „Hello Dolly“ als nächste Premiere am Terminplan stehen. Karten (auch dafür) gibt’s telefonisch oder per Mail – oder als Gutschein (zum Selberdrucken).

Im Stadttheater Mödling wollte Intendant Bruno Max ab 16. Jänner endlich Nestroys „Umsonst“ zeigen, Karten (auch für nochmals verschobene Termine) gibt’s telefonisch. Im Festspielhaus St. Pölten hat man zwar gerade erst alle Spieltermine bis Ende Jänner abgesagt. Und öffnet erst ab 11. Februar 2021 wieder seine Pforten. Karten, Standby-Tickets oder Wartelisten-Plätze gibt’s per Mail oder Telefon, Gutscheine gibt’s auch online. Und im Landestheater St. Pölten hat man die beiden Jännerpremieren, Thomas Manns „Zauberberg“ und die Jugendproduktion „Wir alle für immer zusammen“ in der Bühne, auch schon gecancelt. Karten für neue Termine, nächste Premieren oder endlich wieder Theater gibt’s telefonisch, per Mail oder online – Theatergutscheine auch.

Unter Niederösterreichs Sommertheatern haben viele ihre großen Produktionen aus dem Coronajahr gleich auf 2021 verschoben. Und haben schon jetzt ihren Vorverkauf dafür gestartet. Sechs Beispiele: In Amstetten will Neo-Intendant Alex Balga am 13. Juli 2021 endlich Premiere mit „On Your Feet“ feiern. In Gars will Intendant und Dirigent Johannes Wildner ab 15. Juli 2021 endlich seine „Carmen“ singen lassen. In Langenlois will künstlerischer Leiter und „Frosch“ Christoph Wagner-Trenkwitz ab 28. Juli endlich die „Fledermaus“ fliegen, nein: tanzen lassen.

Auf der Rosenburg will Intendantin Nina Blum ab 24. Juni 2021 endlich ihren „Käfig voller Narren“ öffnen. In Stockerau will Intendant Christian Spatzek am 29. Juli 2021 endlich seinen „Floh im Ohr“ loslassen. Und in Weitra bittet Intendant Peter Hofbauer ab 2. Juli 2021 endlich zu „Wiener Blut“. Karten gibt’s für alle sechs schon jetzt, am schnellsten online und sogar mit bis zu 24 Prozent (Weihnachts-)Rabatt. Alle anderen, von Baden über Melk bis Weißenkirchen, starten ihren Kartenverkauf im neuen Jahr.