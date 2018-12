Kunst? Lässt sich ganz einfach verschenken. Anschauen, aussuchen, einpacken lassen, fertig. Und Kultur? Noch leichter. Da reicht ein hübsch verpackter Gutschein für zwei oder vier oder gleich noch mehr liebevoll ausgesuchte Karten.

Oder: ein glitzerndes Packerl. Das hat St. Pöltens Festspielhaus auch heuer geschnürt. Oben Weihnachtsabo draufgeschrieben. Und drinnen drei Mal Kultur hineingepackt: Malis außergewöhnlichste Blues-Stimme am 15. Februar, Montréals eleganteste Akrobaten am 22. März. Und Flanderns bildgewaltiges Ballet mit Sidi Larbi Cherkaoui und Niederösterreichs Tonkünstlern, die am 26. April in die „Ausstellung“ gehen. Preis für drei: 24 bis 91 Euro ( www.festspielhaus.at ).

Nicht nur eines, sondern gleich fünf Weihnachtspackerl hat man heuer in St. Pöltens Landestheater im Angebot. Ein goldenes (mit vier Vorstellungen und 20 Prozent Ersparnis), ein silbernes (mit drei Vorstellungen und 15 Prozent Ersparnis). Und eines für die Familie, eines für die Jugend und eines für Abwechslungsliebende (mit vier Vorstellungen im Landestheater und im Festspielhaus und 20 Prozent Minus, www.landestheater.net ).

Kulturgeschenke von Baden bis St. Pölten

Packerl gibt’s in St. Pöltens Bühne im Hof keine, dafür aber, wie auch in Badens Stadttheater und in Mödlings Stadttheater, Gutscheine für alles und jeden. Oder gleich (Rest-)Karten, zum Beispiel für mascheks Jahresrückblick zum Jahresbeginn am 7. Jänner (in St. Pölten, www.buehneimhof.at ), für Leo Falls Emanzipations-Operette „Die geschiedene Frau“ ab 19. Jänner (in Baden, www.buehnebaden.at ) oder für Alan Ayckbourns jüngste Farce „Ab Jetzt!“ ab 12. Jänner (in Mödling, www.stadttheater-moedling.at ).

In Melk hat man das Weihnachtsmotto – „Kultur ist ein Geschenk“ – heuer gleich aufs Jahresprogramm geschrieben. Und hat nicht nur für die Tischlerei (die sperrt am 13. Februar mit Christine Nöstlingers „Leon Pirat“ wieder auf), sondern auch für die Sommerspiele (die spielen 2019 Feridun Zaimoglus & Günter Senkels „Babylon“ und Rita Sereinig & Alexander Hauers „Fly me to the moon“) Early-Bird-Packages, Kombitickets und Familienkarten aufgelegt. Und dazu noch die ersten Konzertkarten für die Internationalen Barocktage (die tanzen zu Pfingsten mit Königen, Bürgern & Bettelmännern, www.wachaukulturmelk.at ).

Getanzt wird in Grafenegg vielleicht im Park, konzertiert dagegen im Turm, im Saal, im Schloss und in der Reitschule. Für die gibt’s heuer gleich zwei Pakete, fix und fertig zum Verschenken: einmal große Orchester mit Strawinsky, Strauss und Bruckner im Frühling, einmal „kleine“ Kammermusik im Doppelpack im Frühsommer. Und wer noch Karten für die nächste Sommernachtsgala, die nächste Festivaleröffnung oder das nächste Philharmoniker-Gastspiel verschenken will, der muss sich ohnehin beeilen (die sind nämlich schon fast alle ausverkauft, www.grafenegg.com ).

Und wem das dann doch ein bisschen zu laut ist, unterm Lichterbaum, der kann immer noch Kunst, nämlich: Bildende Kunst verschenken. Als Gutschein und zum Ausborgen, wie in der Artothek an der Kremser Kunstmeile, die ein Original schon ab drei Euro pro Monat verleiht ( www.artothek.at ).

Oder gleich als Bild und nicht nur zum Borgen, sondern zum Besitzen, wie in der Gugginger Galerie . Dort ist Johann Korec’ schlanker, grüner, bescheidener „Kristbaum“ um 1.150 Euro zu haben oder Heinrich Reisenbauers 25 Tannenbäume in Reih und Glied und ganz ohne Genadle um 1.800 Euro ( www.gugging.at ).