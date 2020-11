Die Puppen waren schon mal da. Mit schwarzen Locken, silbrigen Augen und rosa-geringelten Strümpfen tanzten sie zu dritt durch eine der schrägen Ecken, im im ersten Stock von Niederösterreichs Landesgalerie.

Jetzt, genauer: vergangenen Samstag, wollten sie wiederkommen. Zwei Stockwerke höher, im Dachgeschoss am Kremser Museumsplatz. Und, mit rund 20 Exemplaren, an einer ganzen (Puppen-)Wand. „Die werden abheben“, schwärmt Landesgalerie-Direktor Christian Bauer, „die sind völlig singulär“, und die haben „mit dem Kinderspielzeug gar nichts mehr zu tun“.

Hat bis (vorläufig) Ende November geschlossen: Christian Bauer. Landesgalerie NÖ

Die „Puppas“ gehören zum „Universum“ von Lieselott Beschorner, zu einer „unglaublichen Welt an Gattungen, Medien und Materialien“, so Christian Bauer, der seine jüngste Einzelschau gemeinsam mit Berthold Ecker auch kuratiert hat. In den 1940er-Jahren beginnt der „Parcours durch Lieselott Beschorners Gesamtwerk“ und endet „jetzt und hier“, bei ihren Reflexionen zu Corona, gezeichnet auf Papier.

„Museen sind Versorger der Menschen – wie Supermärkte oder Drogerien.“ Landesgalerie-Direktor Christian Bauer über die Bedeutung von Museen als „gesellschaftliches Gleitmittel“

Dazwischen gibt es Puppen („die haben eher einen weiblichen Auftritt“) und Köpfe („die sind zumeist männlich und ironisierend, aber auf eine zarte Art“), Zeichnungen und Büsten, Collagen und Reliefbilder, Figuren und Fundstücke. Vieles davon aus dem Besitz der heute 93-Jährigen, die, „seit sie 15 ist“, in einem ganz besonderen Haus am Rande Wiens wohnt, vieles aber auch aus Niederösterreichs Landessammlungen und aus dem Wien Museum MUSA.

Dort, hinter dem Wiener Rathaus, war schon einmal, allerdings schon vor elf Jahren, eine Lieselott-Beschorner-Schau zu sehen. Die Secession, in der die 1927 in Wien geborene Künstlerin eines der ersten weiblichen Mitglieder war, habe, so Bauer, auch zum 90er keine Ausstellung programmiert. „Umso glücklicher bin ich, dass wir das jetzt bei uns machen können.“ Schließlich sei Beschorner „eine Frau, die sensationell ist – aber völlig abgeschieden von der Öffentlichkeit gelebt und gearbeitet hat“. Die sich, gerade als junge Künstlerin, „den Weg im Schutt der Nachkriegszeit freischaufeln musste“ und in ihrem Leben „einen guten Teil des 20. Jahrhunderts einfängt“.

Der Titel der Schau in der Kremser Landesgalerie, die vergangene Woche schon fix und fertig war und vergangenen Samstag Eröffnung feiern wollte, lautet „Kunstbedürfnisanstalt“. Der sei, so Christian Bauer, von Lieselott Beschorner selbst, der erinnere nicht zufällig an die öffentlichen Bedürfnisanstalten, die es in Wien gegeben hätte – und der führe zu dem zurück, was die Hauptaufgabe eines Museums sei: „die Grundversorgung“. Für die wollen die beiden Kuratoren diese Woche noch einige Filme in ihrer jüngsten Ausstellung drehen und Geschichten erzählen, die dann online auf der Homepage abrufbar sind. Die Schau selbst hat man direkt nach dem Lockdown auch gleich verlängert: bis 11. April 2021 .

