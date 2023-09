Die „Tage der Transformation“ geben Mut zum Anfangen

Wie kann die Zerstörung des Weltklimas aufgehalten werden? Wie könnte eine Welt aussehen, in der Menschen nicht im Zentrum stehen? Um diese Fragen drehen sich die Vorträge, Performances, Musikstücke und andere künstlerische Beiträge beim Festival „Tage der Transformation“ im Stift Melk.

In Fortführung der „Globart Academy“ leitet Theater- und Filmemacher Jakob Brossmann seit letztem Jahr die Veranstaltung und nennt sie ganz bewusst „Festival“. Damit will er die „Tage der Transformation“ für ein neues Publikum öffnen und aus einer ernsten „Akademie“ oder einem „Symposium“ etwas Spielerisches machen.

Nachdenken, umdenken und inspirieren lassen

„Wir sind alle Anfänger:innen auf unserem Weg durch das Leben“, so Brossman. Das Anfangen, stand daher auch im Mittelpunkt des Eröffnungsprogramms. Denn auf die Herausforderungen unserer Zeit, wie Krieg, Pandemie oder Klimakrise kennt niemand, so scheint es, die richtige Antwort. Eines ist am Donnerstag im Stift Melk jedoch klar: Es braucht Veränderung. Darum machen sich die Utopistinnen und Pioniere bei den „Tagen der Transformation“ auf die Suche nach dem Anfang.

Dass dieser Austausch zwischen Theorie und Praxis über die grundlegende Veränderung unserer Lebens- und Wirtschaftsweise vor dem Hintergrund der ökologische Katastrophe klappen kann, hat die Eröffnung unter der Moderation von Jakob Brossmann am Donnerstag bereits bewiesen. Zwischen dem Vortrag der Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie Magazins Svenja Flaßpöhler über die drei Formen des „Anfangens“ und den Texten des Base Collective über die ökosophische Theorie von Félix Guattari, gab es auch eine persönliche und politische Erzählung von Edith Siebenstich, die ein Teil des Klimarats ist. Für ein willkommenes Innehalten zwischen den Textbeiträgen, sorgte die inspirierende Klaviermusik der Pianistin Verena Zeiner.

Mehr als 200 Besucherinnen und Besucher schenkten ihre Aufmerksamkeit den Vortragenden im prunkvollen Kolomanisaal. Dass den meisten gegen Ende des Eröffnungsprogramms schon der Magen knurrte, trübte die Stimmung nicht - Es gab schönes Wetter.

Das Schiff segelt weiter

Ein übergroßes Ei, bemalt mit Insekten und ein Schiff aus Papier unter barocken Fresken: Als ersten Programmpunkt des GlobArt Festivals wurde am Donnerstag die Ausstellung “E LA NAVE VA” (Das Schiff segelt weiter) von Edgar Honetschläger eröffnet. Der Konzeptkünstler und Umweltaktivist zeigt ein Ei im ersten Raum des Gartenpavillions, dass für den Ursprung des Seins steht und für die Insekten, die weitaus länger auf dem Planeten Erde leben als der Mensch. Honetschläger tritt mit seinem Projekt „GoBugsBo“ für die Rechte der Natur ein, indem er Landstriche in Italien und Niederösterreich kauft und sie zu menschenfreien Zonen erklärt.

Das aus Papier gefaltete Schiff im zweiten Raum des prunkvollen Pavillons segelt auf einer Wolke aus Gänsefedern. Sie führen einem vor Augen wie gewaltsam Menschen, sich Tiere und Natur zu Untertan machen.

Das Schiff, dass sofort an die Arche in der Bibel erinnert, ist dreckig und zerrissen, darin steht ein ausgetrockneter Riesenfenchel. „Auf diesem Boot ist weder Noah, noch die Tiere, es ist nur ein verdorrtes Unkraut“, sagt Honetschläger dazu. Die Menschheit habe sich viel zu lange in einer Traumwelt aufgehalten, nun sei es Zeit der Realität ins Auge zu sehen: „Wir müssen verzichten um mehr Freiheit zu haben“, sagt der Künstler. In eine Dystopische Welt will er sich nicht hineinfinden: „Ich bin für Hoffnung. Ich bin dafür, dass jeder etwas dazu beiträgt und Mülltrennen ist zu wenig.“

Um diese Hoffnung, das Träumen und die Realität dreht sich also alles bei den diesjährigen „Tagen der Transformation“. Und das alles unter dem Segen der Benediktiner im Stift Melk.